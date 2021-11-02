بعد وفاة الفنان السوري صباح فخري.. دقيقة حداد على روحه بمهرجان الموسيقى

شكلت وفاة الفنان السوري صباح فخري صدمة لجميع محبيه، خاصة في الوسط الغنائي في العالم العربي، لتتحول صفحات المطربين لدفتر عزاء، ناعية الفنان السوري صباح فخري، ومن بينهم النجم اللبناني، جورج وسوف، الذي كتب على «فيس بوك»: «غاب الكبير سوريا حزينة ومتذوقي الفن الأصيل في العالم العربي حزينين وأنا حزين.. فنك تاريخ، لروحك السلام».

دار الأوبرا المصرية تودع صباح فخري

ولم تغفل دار الأوبرا المصرية عن نعي الراحل صباح فخري، فقد افتتحت فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الموسيقى العربية بالوقوف دقيقة حداد على روحه مع عرض صور للراحل في خلفية المسرح، وبعدها صعد زياد برجي مطرب الفقرة الأولى من الحفل على المسرح لتقديم برنامجه الغنائي.

نجوم الغناء ينعون وفاة الفنان السوري صباح فخري

ونعى الراحل عدد من نجوم الأغنية، من بينهم إليسا، التي كتبت على «تويتر»: «لما الكبار بيرحلوا، بيتركوا فراغ كبير ولو كانوا فترة بعاد عن الضو. الله يرحمك صباح فخري. التراث والفلكلور والطرب فقدوا عنصر كتير أساسي بغيابك».

لما الكبار بيرحلو، بيتركو فراغ كبير ولو كان إلن فترة بعاد عن الضو. الله يرحمك صباح فخري. التراث والفلكلور والطرب فقدوا عنصر كتير أساسي بغيابك — Elissa (@elissakh) November 2, 2021

وكتبت سيرين عبد النور، في وداع الراحل: «الله يرحمك ويظل صوتك الجبار خالد في ذكريات جمهورك ومحبينك في عالمنا العربي».

الله يرحمك ويظل صوتك الجبار خالد في ذكريات جمهورك ومحبينك في عالمنا العربي …

#صباح_فخري #صباح_فخري_في_ذمة_الله pic.twitter.com/s3BBtJHN1h — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) November 2, 2021

وكتبت نانسي عجرم: «صحيح الموت غيَّبك بالجسد، بس ما رح يقدر يغيبك من ذاكرتنا وذاكرة الفن والطرب العربي الاصيل. وداعا ملك ملوك الطرب».

أما عن تيم الحسن، فكتب في تغريدة له: «رحم الله الكبير صباح فخري صوت سوريا العظيم، ملك النغمة والتطريب وسُلطان التراث العربي الأصيل.. أصدق التعازي لأنس وعائلة أبو قوس وأهل حلب الكرام والجمهور العربي أينما وُجد. إنا لله وإنـا إليه راجعون».

والنجمة اللبنانية، نجوى كرم، كتبت: «خسارة ما بتتعوض لكل بلاد الشام والطرب الأصيل. الله يرحم الأستاذ صباح فخري مدرسة القدود الحلبيّة وإن شاء الله تكون نفسو بالسما».

ونجوم الطرب والغناء، ليس وحدهم هم من تأثروا بوفاة الراحل، فنعاه أيضا المعلق الرياضي، حفيظ دراجي، وكتب: «خالص العزاء للأسرة الفنية السورية والعربية في وفاة الفنّان السّوري الكبير (صباح فخري)، أحد أعلام الغناء العربي الأصيل الذي لا يتكرر، صاحب الصوت الفاخر، وسيد الموشحات الراقية.. رحمه الله وأسكنه فسيح جنّاته وألهم ذويه وآهله جميل الصبر والسلوان».