مستشار الرئيس للصحة: 5% فقط من مصابي كورونا يحتاجون عناية مركزة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، اليوم، إن معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بسيطة ومتوسطة، ويتم معالجتها في البيت، مبينا أن 15% فقط من المصابين يحتاجون إلى مستشفيات، و5% يحتاجون عناية مركزة، مع ازدياد حالات الوفاة، وهي نتيجة لإصابات تراكمية، مؤكدا أن الوفيات لا تحدث خلال أول 24 ساعة، ولكنها تحدث خلال الأسبوع الأول أو الثاني.

تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

وأضاف «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في الجامعات والمؤسسات الحكومية، وتم تطعيم المدرسين والعاملين في المدارس بمرحلة التعليم قبل الجامعي، مع وجود احتمال لإضافة فئة عمرية جديدة في التطعيمات، وهي من 15 إلى 18 سنة.

38 مليون شخص حصلوا على اللقاح

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه تم إعطاء 38 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في مصر، بمعدل 20 مليونا جرعة أولى، و18 مليونا حصلوا على الجرعتين.

تطعيم 40 مليونا قبل انتهاء عام 2021

وأكد أن مصر تمتلك عددا ضخما من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وتصل إلى 70 مليون جرعة بعد وجود تدفق للقاحات من مختلف الأنواع، بعد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على جلب اللقاحات من مختلف دول العالم، مثل الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا، متابعا: «إن شاء الله يتم تطعيم 40 مليون قبل انتهاء عام 2021».