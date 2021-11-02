مصرفيون بمؤتمر «الناس والبنوك» يشيدون بأداء «المركزي» في جائحة كورونا

قالت لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، إن القطاع المصرفي يعمل بشكل قياسي فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية، في ظل مبادرة «حياة كريمة»، وذلك بهدف تقديم خدمات للمجتمع المصري، وتنمية مهارات الشباب والسيدات بصفة خاصة.

وأضافت «نجم»، في تصريحاتها اليوم، خلال كلمتها بمؤتمر «الناس والبنوك»، أن تدشين «المركزي» العديد من المبادرات بمختلف القطاعات، ساهم في الحد من ظاهرة العشوائيات.

رئيس بنك مصر: 24 مبادرة للمركزي ساهمت في دعم الاقتصاد

من جانبه، أشاد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بالدور البارز للبنك المركزي المصري، خلال فترة جائحة «كوفيد-19»، عبر إطلاقه 24 مبادرة تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري والحفاظ على إنجازات القطاع المصرفي.

وأضاف «الإتربي» في تصريحاته خلال المؤتمر، الذي ينعقد على مدار يومين، أن أبرز تلك المبادرات؛ مبادرات التحول الرقمي ومبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات التمويل العقاري ذات العائد المنخفض.

الاقتصاد المصري حقق نموا بنسبة 3.5% خلال أزمة كورونا

ولفت إلى تحقيق الاقتصاد المصري نموا وصل إلى 3.5% خلال أزمة كورونا، ليكون بذلك الاقتصاد الوحيد بين اقتصادات المنطقة الذي يحقق معدلات نمو إيجابية خلال تلك الفترة.

كما كشف رئيس بنك مصر، عن وصول قروض القطاع المصرفي إلى 2,8 تريليون جنيه في الوقت الحالي، مقابل 580 مليار جنيه فقط في عام 2014، محققة بذلك معدلات نمو غير مسبوق تقترب من 4 أضعاف خلال 7 سنوات.

وتابع في تصريحاته، «استطاع القطاع الوصول بحجم الودائع إلى 5,8 تريليون في الوقت الحالي ونسعى إلى تحقيق مزيد من النمو، وذلك مقابل 1,4 تريليون جنيه منذ 7 سنوات».

وتابع في تصريحاته، أنَّ الديون المتعثرة تراجعت نسبتها إلى 3.5%، مقابل 8.5% في السابق، وذلك بفضل مبادرة المركزي لحل أزمة الديون المتعثرة، ليرتفع معيار كفاءة رأس المال إلى 19% بدلاً من 13.9%.

رئيس بنك القاهرة: برنامج الإصلاح الاقتصادي عزز الفئات الأكثر احتياجا

من جانبه، صرَّح طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي، ساهم في دفع عجلة النمو وتعزيز الفئات الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى تركيزه على معالجة اختلالات الموازنة العامة للدولة.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر اليوم، أن مبادرة «حياة كريمة» أهم المبادرات التي تم إطلاقها خلال السنوات الماضية، موضحا مساهمتها في خلق فرص عمل وتحسين مستوى الخدمات والمعيشة بالريف المصري.

رئيس البنك الزراعي: نعمل على النهوض بالبنك للوصول لأكثر من 50 مليون مصري

فيما صرح علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، بأن البنك يسعى إلى النهوض بالبنك الزراعي، ليصبح من بين أكبر 3 بنوك على مستوى مصر.

وأضاف «فاروق»، خلال كلمته في مؤتمر «الناس والبنوك» المنعقد اليوم، بأن مبادرة «حياة كريمة» بوابة للنمو والتنمية الريف المصري، لافتا إلى أهميتها حيث تستهدف تنمية الريف المصري، ويوجد أكثر من 4500 قرية مصرية يسكن بها أكثر من 50 مليون مصري.