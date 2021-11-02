القبض على خادمة الفنانة نادية الجندي بتهمة سرقة فيلتها

ألقت أجهزة الأمن في الجيزة، بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على خادمة الفنانة نادية الجندي، بتهمة سرقة الفيلا الخاصة بالفنانة على طريق المنصورية.

استجواب المتهمة

وتجري المباحث بإشراف اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، استجواب المتهمة، بعد بلاغ الفنانة نادية الجندي بسرقة متعلقاتها من الفيلا وبعض محتويات الفيلا.

كان المقدم معتصم رزق، رئيس مباحث كرداسة، تلقى بلاغًا من الفنانة نادية الجندي، بتعرض الفيلا الخاصة بها للسرقة، فانتقلت قوة أمنية، وتبين سلامة مداخل ومخارج الفيلا، وتبين من التحريات أن الخادمة هي التي نفذت الجريمة.