تقرير دولي: 281 مليون شخص يعيشون خارج بلدانهم الأصلية حتى 2020

أفاد تقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة بتضاعف عدد الذين فرّوا من النزاعات أو الأزمات أو الاضطهاد أو العنف أو انتهاكات حقوق الإنسان من 17 إلى 34 مليونا، في الوقت الذي توفي ما لا يقل عن 1,146 شخصا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، وهي زيادة بأكثر من الضعف حتى الآن هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

جاء ذلك أثناء عقد معهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط والمتابعة، اليوم، الحلقة الثانية من نشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2021/2022.

وقال «التخطيط القومي»، في بيان صحفي، إن الجلسة الثانية شهدت عرضاً قدمته الدكتورة مجدة إمام حسانين، مدير مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي لتقرير الهجرة في العالم لعام 2020 والصادر عن المنظمة الدولية للهجرة.

جائحة كورونا قد تخفض حجم التحويلات المرسلة إلى البلدان

وأشار التقرير إلى أن جائحة كورونا قد تخفض حجم التحويلات المرسلة إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل من 548 مليار دولار في عام 2019 إلى 470 مليار دولار في عام 2021، أي بانخفاض قدره 78 مليار دولار أو 14%.

وأكد التقرير أن معظم لاجئي العالم يعيشون في دول منخفضة ومتوسطة الدخل التي استضافت 80% من لاجئي العالم في عام 2020 ويشكل اللاجئون حوالي 3% من جميع المهاجرين الدوليين في البلدان ذات الدخل المرتفع، مقارنة بنسبة 25% في البلدان متوسطة الدخل، و50% في البلدان منخفضة الدخل.

ولفت التقرير إلى أن ثلثي جميع المهاجرين الدوليين يعيشون في 20 دولة فقط، وظلت الولايات المتحدة الأمريكية الوجهة الأكبر، مستضيفة 51 مليون مهاجر دولي في عام 2020، أي ما يعادل 18% من الإجمالي العالمي، بينما استضافت ألمانيا ثاني أكبر عدد من المهاجرين، بحوالي 16 مليونا، تليها المملكة العربية السعودية (13 مليونا) والاتحاد الروسي (12 مليونا) والمملكة المتحدة (9 ملايين).