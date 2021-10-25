الداخلية في 24 ساعة.. ضبط 9 قضايا هجرة غير شرعية وتنفيذ 212 حكما

فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الـ24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، في إطارجهود أجهزة وزارة الداخلية لإحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ.

نتائج جهود 24 ساعة

وجاءت أبرزالنتائج كالآتي:

- في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 6 قضايا.

.- فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة ومشتملاتها: ضبط قضية.

- في مجال الأمن العام: ضبط 20 قضية.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1369 مخالفة مرورية متنوعة.

تنفيذ 212 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 212 حكما قضائيا متنوعا.

- في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 9 قضايا.