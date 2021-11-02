القاسمي يفتتح الدورة 40 لمعرض الشارقة للكتاب.. وجائزتين لمصر

افتتح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء اليوم، فعاليات الدورة الأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «هنا.. لك كتاب»، بمشاركة 1632 ناشرا عربيا وأجنبيا، و85 كاتبا ومبدعا وفنانا، من مختلف بلدان العالم.

شخصية العام الثقافية وأكبر جائزة للترجمة

وكرم حاكم الشارقة خلال الحفل الذي قدمه محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، شخصية العام الثقافية، الروائي والأديب الكويتي طالب الرفاعي، كما توج الفائز بجائزة ترجمان، والفائزين بجوائز المعرض، وجائزة اتصالات لكتاب الطفل.

وكرم القاسمي، الفائزين بجوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث نال جائزة ترجمان أكبر جائزة للترجمة في العالم، المعنية بتنشيط حركة الترجمة عن اللغة العربية، والبالغ قدرها مليون وثلاثمائة ألف درهم إماراتي، ترجمة ديوان أحد عشر كوكبا للشاعر محمود درويش إلى اللغة البرتغالية الصادر عن دار تابلا البرازيلية، وفي نسخته العربية عن دار الجديد اللبنانية.

ونال جائزة الشارقة لأفضل كتاب إماراتي في مجال الرواية، الكاتبة منى التميمي، عن مؤلفها «شاهد من إشبيلية.. حكاية مالك بن غدير الإشبيلي وصاحبه نجم الدين»

وفي مجال الدراسات، كانت الجائزة من نصيب الكاتبة الدكتورة حصة عبد الله الكتبي، عن مؤلفها التجريب في الخطاب الشعري الإماراتي المعاصر، وذهبت جائزة أفضل كتاب إماراتي مطبوع عن الإمارات، إلى الكاتب صخر عبد الله علي سيف عن مؤلفه حسابات سهيل وحسابات الدرور.. صوت من الماضي الأصيل.

أفضل كتاب عربي

وفاز بجائزة أفضل كتاب عربي في مجال الرواية، الكاتب الهادي التيمومي من تونس عن روايته قيامة الحشاشين، فيما حصد جائزة أفضل كتاب أجنبي خيالي، الكاتبة عائشة النقبي عن مؤلفها تيرلامان مملكة جريتس، أما جائزة أفضل كتاب أجنبي واقعي، فذهبت للكاتبة جويل هايوارد، عن مؤلفها قيادة محمد: إعادة بناء تاريخي.

وعلى صعيد جوائز دور النشر، نالت جائزة أفضل دار نشر محلية للعام، دار سما للنشر والإنتاج والتوزيع، وجائزة أفضل دار نشر عربية فازت بها دار ذات السلاسل الطباعة والنشر من الكويت، فيما حصد جائزة أفضل دار نشر أجنبية للعام بووك لاند ببلشر.

مصر وجوائز الطفل

وسلم صاحب السمو حاكم الشارقة، جوائز الدورة الـ 13 من جائزة اتصالات لكتاب الطفل، البالغ مجموعها 1.2 مليون درهم، للفائزين بها هذا العام، وفاز بالجائزة عن فئة الطفولة المبكرة كتاب ألف باء.. ياء للكاتبة سمر محفوظ براج، والرسام سنان حلاق الصادر عن «دار الساقي- الساقي للأطفال والشبان» في لبنان، وعن فئة الكتاب المصور، فاز كتاب البطل الخارق للكاتبة نسيبة العزيبي والمصور حسان مناصرة، الصادر عن دار «أشجار للنشر والتوزيع» في دولة الإمارات.

وفاز عن فئة كتاب ذي فصول كتاب كرة برتقالية اللون للكاتبة تمارا سمير قشحة، والرسامة يكانه يعقوب الصادر عن دار الياسمين للنشر والتوزيع في الأردن.

وعن فئة كتاب العام لليافعين، فاز كتاب هروب صغير للكاتبة عفاف طبالة والرسامة مريم هاني عبد السلام الصادر عن دار نهضة مصر في مصر.

أما فئة الكوميكس، فحاز جائزتها كتاب 70 كيلو للكاتبة وئام أحمد محمود والرسام علي الزيني، الصادر عن دار العالية للنشر والتوزيع في مصر.