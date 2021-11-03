مصرع طفل وإصابة سيدة في مشاجرة بالبحيرة

لقى طفل مصرعه، فيما أصيبت سيدة بجروح خطيرة بأنحاء الجسم، نتيجة وقوع مشاجرة بين الأهالي بعزبة شكري التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ عمل الإسعافات الأولية للمصابة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد باستقبال المستشفى جثة طفل وسيدة أخرى مصابة بجروح خطيرة بأنحاء الجسم، إثر وقوع مشاجرة بين الأهالي بعزبة شكري التابعة لذات المركز، وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، وحُرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

بالانتقال والفحص تبين وفاة أيمن محمد رجب جابر، 6 أعوام، مقيم عزبة شكرى، فيما أصيبت هناء محمد عيد القشطة، 50 عاما، باشتباه ما بعد الاتجاج، وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام، وعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة شاب بطلق ناري

كان قد أصيب مساء أمس شاب بطلق ناري بعزبة الفتيحة التابعة التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الشاب إلى المستشفى لعمل الإسعافات الأولية وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

نقل الشاب إلى المستشفى

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة رشيد يفيد باستقبال المستشفى الشاب حسام محمد عبد الحميد شاور، مصاب بكسر في الحوض، نتيجة تعرضه لطلق ناري، وجارٍ عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.