بالأسماء.. إصابة 4 بينهم 3 فتيات في مشاجرة بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص، بينهم 3 فتيات، بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر مشاجرة في «عزبة بسطرة»، التابعة لقرية «الشركة»، بدائرة مركز دمنهور في محافظة البحيرة، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطاراً بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مركز شرطة دمنهور، مساء اليوم الاثنين، يفيد بوقوع مشاجرة في قرية «بسطرة»، دائرة المركز، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.

أسماء المصابين في المشاجرة

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من: «متلين صبحي سعد»، 20 سنة، مصابة باشتباه كسر في الفك وجرح بالفم، و«حنان عاطف معوض»، 20 سنة، مصابة ببتر جزء من الأذن اليمنى، و«صابرين عادل فرج»، 17 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و«فادي رزق ذكي»، 35 سنة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وعمل الفحوصات اللازمة.

مصرع أربعيني دهساً في حادث عبور مشاة

كما استقبل مستشفى إيتاي البارود المركزي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، جثة شخص إثر تعرضه لحادث عبور مشاة بطريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي، أمام قرية «كفر العيص»، التابعة لذات المركز.

حفظ الجثة في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد باستقبال المستشفى جثة شخص يُدعى «هاني عاطف يونس عبد الحميد»، 42 سنة، لقي مصرعه إثر تعرضه لحادث دهس أثناء عبوره الطريق السريع، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة لمتابعة التحقيقات.