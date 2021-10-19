كيفية الحصول على شهادة لقاح كورونا «أون لاين»

أصبحت شرطا مهما عند السفر، لذا كشفت وزارة الصحة والسكان، كيفية استخراج شهادة تطعيم لقاح كورونا للراغبين في السفر إلى الخارج إلكترونيا، كما أشار السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الحصول على الشهادة الخاصة باللقاح المضاد لفيروس كورونا أمر سهل ويتم عن طريق التوجه لمقرات وزارة الصحة، أو عن طريق الموقع الإلكتروني.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة كيفية الحصول على شهادة لقاح كورونا إلكترونيا، وفقا لبيان وزارة الصحة، ونقلا عن السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد.

كيفية الحصول على شهادة كورونا إلكترونيا

وتعمل الوزارة الآن على الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني «Egypt Health Passport»، بنسختي «الأندرويد» و«الأيفون»، ليكون بمثابة جواز سفر صحي إلكتروني، يمكن استخدامه في المطارات واستخدامه في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا.

ويمكن استخدامه والحصول على شهادة لقاح كورونا، عن طريق قيام المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويتعرف التطبيق على شهادة التطعيم المعتمدة الخاصة بالمسافر، كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان (أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح ضد فيروس كورونا، أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصلا على جرعتين من اللقاح).

وقالت «الصحة» في بيانها، إن «تلك الشهادات مؤمَّنة من مجمع الإصدارات المؤمَّنة الذكية»، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE).

وفي ذات الصدد، كشف نادر سعد أن عدد الجرعات التي تلقتها مصر في شهر أكتوبر 70 مليون جرعة تم استخدام 30 مليون جرعة منها ويبقى 40 مليون جرعة.