مؤلفة مسلسل حتة من القمر: القصة مستوحاة من الخيال

نشرت الفنانة لقاء الخميسي عبر موقع الفيديوهات والصور إنستجرام، تنويها لمؤلفة حكاية «حتة من القمر» ضمن حكايات مسلسل زي القمر.

وقالت الخميسي «تنويه خاص من المؤلفة وجميع طاقم عمل قصة حتة من القمر، قصة قمر مستوحاة من خيال المؤلفة ولا تمت بأي صلة لأي شخصية حقيقية، طالما راودني إحساس الحزن من ظاهرة باتت ملازمة لأشخاص كثيرة في الآونة الأخيرة وهي رفض الذات وأسبابه.. ولكن استوقفتني إحدى أسبابه الأساسية وهي التنمر والتي زادت كثيرا أيضا في مجتمعاتنا».

وأضافت «راودتني فكرة طرحها في الدراما بشكل مختلف وبدأت البحث، إلى أن استوقفتني صورة لإحدى عارضات الأزياء التي حباها الله بوحمة تغطي نصف وجهها، فقررت البحث عن الموضوع ودراسته فاكتشفت عددا كبيرا من النساء والرجال والأطفال يمتلكون أنواعا مختلفة من الوحمات ووقع اختياري بعد بحث شهور ودراسة الحالات على طفلة أمريكية تغطي الوحمة نصف وجهها، ابتسامتها كانت تغطي وجهها وتأسر القلوب».

وتابعت «ورأيتها كالقمر الساطع مكتمل الجمال برغم ما يعتريه من ظُلمة تزيده جمالا وغموض، وانتابتني مشاعر متداخلة عن شعور هذه الطفلة في حالات تنمر الآخرين والحكم عليها واستوقفني التنمر بكل حالاته سواء لاختلاف العرق أو الدين أو جسد أو وجه».

وواصلت «وقررت توجيه رسالة لمن يمتلكون قلوبا لم تنضج ويملؤها القبح ويعيبون كل اختلاف يناقض اعتقاداتهم وأفكارهم.. واكتملت قصة قمر في ذهني لأوجه رسالة حب لجميع الحالات التي حباها الله اختلافاً في الوجه أو الجسد وما شابه».

واختتمت «أوجه شكري ومحبتي لجميع من تواصل معي وأرسل صورا لنفس الحالة التي نعرضها في مسلسلنا- وهم كثيرون - وأخبروني بسعادتهم لمناقشتي معاناتهم التي دامت لسنوات، وأوجه لهم رسالة وكل فريق عمل مسلسل حتة من القمر، انتوا مش حتة من القمر، انتو القمر كله، مؤلفة المسلسل ميرنا الفقي».

حدودتة «حتة من القمر»

حدوتة حتة من القمر، بطولة لقاء الخميسي ومحمد العمروسي ونور محمود وأمجد عابد ومحمود الشرقاوي، وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف ميرنا الفقي وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

وتناقش حدوتة «حتة من القمر» للفنانة لقاء الخميسي موضوع التنمر؛ إذ أن بطلة العمل تعاني من «وحمة كبيرة» في وجهها، وهو الأمر الذي يعرضها للتنمر ممن حولها، وتتعرض لمضايقات في المجتمع.