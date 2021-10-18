توزيع تقاوي القمح والشعير بنصف الثمن على مزارعي رأس سدر

أكد الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، أنه جرى توزيع تقاوي القمح والشعير على مزارعي رأس سدر بنصف الثمن، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة السياسية ووزير الزراعة، السيد القصير، أوصت بضرورة الاهتمام بالمزارع السيناوي، وتقديم المساعدة اللازمة له والدعم والإرشاد.

كما أكد وكيل وزارة الزراعة أن الوزارة وفرت الشهر الماضي تقاوي القمح والشعير للمزارعين، وجرى تخزين التقاوي في مخازن المديرية برأس سدر والطور، تمهيداً لتسليمها للمزارعين بالمحافظة.

وأشار إلى أن بداية زراعة القمح والشعير تبدأ مع الموسم الشتوي، ويستعد مزارعو المحافظة لتمهيد الأرض وزراعتها، حيث يعتمد القمح والشعير على مياه الأمطار.

إرشادات زراعية للموسم الشتوي للمزارعين

- يجب الاهتمام باختيار التقاوي المنتقاة والمعتمدة وعدم الاعتماد على التقاوي مجهولة المصدر.

- يجب العناية بتجهيز الأرض وتمهيدها وحرثها وتسويتها جيداً قبل الزراعة.

- يجب الاهتمام بعدم تأخير رية المحاياة التي تكون بعد حوالي 3 أسابيع من الزراعة.

- إضافة جرعة تنشيطية من الأسمدة الآزوتية عند الزراعة ولتكن (سلفات النشادر) مع رية الزراعة.

- إذا لم تتم إضافة الجرعة التنشيطية عند الزراعة فيجب أن تتم إضافة (سلفات نشادر) مع رية المحاياة.

- يجب إضافة الدفعة الأولى من العناصر الصغرى بالرش على الأوراق في الصباح الباكر، بعد شهر من الزراعة.

- الاهتمام بمقاومة الحشائش بخاصة الحشائش العريضة، فإذا كانت قليلة يُمكن أن تُقتلع باليد خصوصا في حالة الزراعة تسطير أو نقر على خطوط أو جور. أما إذا كانت الحشائش كثيرة فلابد من مقاومتها بالمبيدات الموصى بها.

تفقد معصرة زيت الزيتون برأس سدر

وقام مدير مديرية الزراعة بالمحافظة بزيارة ومتابعة القطاع الزراعي بمدينة رأس سدر، وخاصةً الإدارة الزراعية برأس سدر، لتفقد العمل بها، والوقوف على الأعمال الجارية بها، وجرى متابعة أعمال معصرة الزيتون بأبوصويرة، وتفقد مراحل استخراج الزيت، وتحدث مع العاملين بالمشروع.

وأشار «شطا» إلى أنه لابد من وجود خط لتعبئة الزيت لتحسين الجودة والمنتج وزيادة القيمة المضافة، والعمل من خلال سلاسل القيمة الاقتصادية في المنتجات التي تتميز بها أرض الفيروز المباركة، واتجه إلى وادي سدر، لتفقد زراعات النخيل، وأوصى بضرورة مكافحة سوسة النخيل والنمل الأبيض في المزارع والمنازل.