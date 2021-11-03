تعرف على خريطة القوافل الطبية بمحافظة دمياط خلال نوفمبر الجاري

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن إستئناف عمل القوافل الطبية العلاجية لشهر نوفمبر الجاري والتي تستهدف 8 قرى بمراكز «دمياط وكفر سعد وكفر البطيخ وفارسكور»، تيسيراََ على المواطنين في الأماكن البعيدة وتخفيف الضغط على المستشفيات .

وتستهدف الخطة تنفيذ قافلة طبية بقرية السعدية القبلية بمركز كفر سعد وذلك يومي الأربعاء والخميس «3و 4 نوفمبر»، وانطلاق قافلة بقرية الرياض بمركز كفر البطيخ يومي الجمعة والسبت «5و 6 نوفمبر»، وأخرى بعزبة 8 بمركز كفر سعد يومي الأربعاء والخميس الموافقين «10 و11نوفمبر»، و من المقرر تنفيذ قافلة بشط جريبة مركز دمياط يومي الجمعة والسبت «12و 13 نوفمبر».

وخلال النصف الثاني من الشهر سيتم عقد قافلة طبية بقرية الزعاترة بمركز الزرقا يومي الأربعاء والخميس الموافقين «17و 18 نوفمبر»، وبفارسكور أيضاً ستنطلق قافلة بالغوابين يومي الجمعة والسبت «19و 20 نوفمبر»، بالإضافة إلى قافلة أخرى بقرية أم الرزق بمركز كفر سعد يومي الأربعاء والخميس «24و 25 نوفمبر»، وأخرى بذات المركز بالتوفيقية يومي الجمعة والسبت «26و 27 نوفمبر» .

تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا

الجدير بالذكر أن تلك القوافل تتضمن خدمات علاجية مجانية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، و تخصيص وحدة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا فضلا عن عقد العديد من الندوات التوعوية والتثقيفية للموطنين للحديث عن أهمية الحصول على اللقاح في ظل استمرار جائحة كورونا وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية .