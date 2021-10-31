تحرير 55 محضرا خلال حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق والمخابز في دمياط

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملاتها بكافة المناطق بمحافظة دمياط، حيث أسفرت الجهود التي نفذتها على مدار يومي السبت والأحد عن تحرير 55 محضرا.

ضبط مخالفات في وزن الخبز وعرض لحوم ودواجن منتهية الصلاحية

حيث تضمنت تلك المحاضر مخالفات تم رصدها للمخابز وذلك لنقص وزن رغيف الخبز، هذا إلى جانب ما تم ضبطه من مخالفات بالأسواق وذلك لعرض لحوم ودواجن منتهية الصلاحية وعدم الإعلان عن أسعار السلع والغاز وغش تجاري وكذلك عدم وجود شهادات صحية وأيضاً بيع بأزيد من الأسعار المقررة.

التموين تتخذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك المخالفات

هذا وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه تلك المخالفات، كما تستمر المديرية في تنفيذ هذه الجهود لضبط تلك المنظومة يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بإحكام الرقابة على المنظومة التموينية والمتابعة المستمرة على المخابز والأسواق ومستودعات الغاز.

وحررت مديرية التموين بمحافظة دمياط خلال الأسبوع الماضى 66 محضرا وتضمنت المحاضر مخالفات تم رصدها للمخابز وذلك لنقص وزن رغيف الخبز، إلى جانب ما تم ضبطه من مخالفات بالأسواق، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع لحوم مكشوفة وغش تجارى، وكذلك عدم وجود شهادات صحية، وأيضاً بيع بأزيد من الأسعار المقررة ورصد موزع للغاز دون ترخيص.

اتخذت الإجراءات اللازمة تجاه تلك المخالفات، كما تستمر المديرية في تنفيذ هذه الجهود لضبط المنظومة، تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بإحكام الرقابة على المنظومة التموينية والمتابعة المستمرة على المخابز والأسواق ومستودعات الغاز.