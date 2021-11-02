ميناء دمياط يستقبل 28 سفينة بحركة صادرات 25 ألف طن

أعلنت هيئة ميناء دمياط، مساء اليوم الثلاثاء، أن أرصفة الميناء استقبلت 28 سفينة متنوعة، خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغت حركة الصادر من البضائع العامة حوالي 25 ألف طن، بلغت تحديداً 24893 طناً، تشمل 8160 طن رمل، و7755 طن فوسفات، و8000 طن يوريا، و128 طن كلوريد الكالسيوم، و780 طن نترات، و 70 طن أسمنت.

36 ألف طن حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36392 طناً، تشمل 5000 طن قمح، و620 طن حديد، و3300 طن خردة، و1995 طن خشب زان، و24000 طن ذرة، و4636 رأس ماشية (عجول تسمين)، بإجمالي وزن 1477 طناً.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 101 حاوية مكافئة، تشمل خضروات (بطاطا وبطاطس وخرشوف وبامية وفاصوليا وملوخيه وبسلة وسبانخ وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بصل وفول سوداني وبرسيم وفلفل وحبة البركة وليمون)، وفواكه (جوافة وفراولة ) يتم تصديرها إلى كل من السعودية والإمارات وألمانيا وإيطاليا وإنجلترا ونيوزلندا وفرنسا والهند واليونان وهونج كونج وسلوفينيا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 416 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 342 حاوية مكافئة.

125173 طن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 113035 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 125173 طناً، كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2494 طن قمح، متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا، و عدد 1 قطار مكون من 25 عربة، بعد أن فرغ عدد 50 حاوية سعة 20 قدما، قادماً من الاسكندرية، فيما بلغت حركة تداول الشاحنات 4433 شاحنة.