أخبار الحج والعمرة.. المصريون قد يؤدون المناسك المقدسة بنهاية 2021

قبل نحو عامين إلا قليل، ظهر فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان الصينية، وتفشى منها إلى جميع دول العالم، وخلّف وراءه ملايين الإصابات والوفيات، ما تسبب بدوره في توقف رحلات الطيران في كثير من دول العالم، ومنها رحلات الحج والعمرة، حيث علّقت المملكة رحلات العمرة داخل وخارج المملكة لفترة، وعلقت الحج من الخارج حيث اقتصر على حجاج الداخل فقط من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، ما يجعل أخبار الحج والعمرة من الأشياء التي تحوز اهتماما كبيرا بين المسلمين، المتشوقين لزيارة بيت الله الحرام وأداء الحج والعمرة.

وبحسب مصادر مسؤولة في غرفة شركات السياحة، ما تزال مصر حتى الآن على رأس قائمة الدول التي حظرت السعودية السفر منها مباشرة إلى أراضيها، وجاء إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية الخاص باستقبال طلبات الدول الراغبة في تنظيم العمرة، بداية من اليوم الإثنين، لكنه لم يحدد ما إذا كانت مصر من ضمن تلك الدول التي سيتم فتح السيستم الخاص بها لبدء الإجراءات التنفيذية للعمرة كإبرام عقود العمرة، أم سيتم إرجاؤها لمرحلة تالية.

أخبار الحج والعمرة

وعن أخبار الحج والعمرة، توقعت مصادر مسؤولة في غرفة شركات السياحة، أن يبدأ المصريون أداء مناسك العمرة بنهاية العام الحالي، لافتا إلى أنّ الأخبار الواردة من المملكة العربية السعودية مبشرة، وتشير إلى اقتراب إلغاء قرار المملكة بحظر سفر المصريين إلى أراضيها، ما يسمح بأداء المصريين للعمرة.

وأشارت المصادر، إلى أنّ المملكة العربية السعودية تضع على رأس أولوياتها أداء العمرة بأمان لجميع المعتمرين، سواء من الخارج أو المواطنين السعوديين المقيمين في المملكة بغض النظر عن أعدادهم، متابعا أنّه حال عودة رحلات الحج والعمرة، ستكون أعداد المعتمرين محدودة وليست كبيرة.

وأشارت المصادر إلى أنّ أعداد المعتمرين المصريين هذا العام حال صدقت المؤشرات القادمة من السعودية بقرب عودة حركة الطيران بين مصر والسعودية لما كانت عليه قبل جائحة كورونا، لن تكون كبيرة، وذلك نظرا للعديد من الأسباب، بينها ارتفاع أسعار البرامج بصورة كبيرة عما كانت عليه عام 2019، فضلا عن العدد المحدود الذي تحدده المملكة لمعتمري كل دولة، بما يتناسب مع إجراءات المملكة الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.