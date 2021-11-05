مصادر: منع الطالب من دخول امتحان الميدتيرم حال عدم تلقيه اللقاح

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة تنفيذ حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا لمنتسبيها من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، وسيتمّ تطبيق عقوبات على الطلاب غير الحاصلين ممن ينتسب للجامعات.

وأكّدت مصادر بوزارة التعليم العالي، أنَّه سيتم منع الدخول إلى الكليات والحرم الجامعي، ومن ثم احتساب الفترة غياب عن الجامعة، مؤكّدة أن الإجراءات التي يتم تطبيقها تأتي في إطار المحافظة على السلم العام ومواجهة تفشي فيروس كورونا بين المواطنين في إطار مجابهة تفشي الفيروس.

وأضافت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنَّه سيتمّ منع دخول أي طالب غير حاصل على لقاح كورونا امتحانات الميدتيرم بعد الفترة المقررة بفرصة تطعيمات كورونا بعد 15 نوفمبر.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»: «الطالب مش هيدخل الجامعة بعد 15 نوفمبر لأنه غير حاصل على التطعيم وبسبب نسب الغياب، فبالتالي مش هيقدر يدخل امتحانات الميدتيرم».

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجهات الدولة بشأن منح جميع تطعيمات فيروس كورونا للمواطنين، لمواجهة تفشي كورونا، والحد من خطورته ووجود سلالات جديدة للفيروس.

وأكّد عدد من رؤساء الجامعات المختلفة بالعاصمة ومحافظات الأقاليم، أنَّه سيتمّ الالتزام بتوجيهات مجلس الوزارء بشان البدء منع دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا بدءاً من 15 نوفمبر الجاري.

عقوبات الممتنعين عن تلقي اللقاح

وأكّد رؤساء بعض الجامعات لـ«الوطن»، أنَّه يجرى العمل على استكمال خطة التطعيمات، موضحين أنَّ نسب التطعيمات ضد الفيروس حتى الآن وصلت لنحو 100% بعدد من الكليات، مبينين أنَّه سيجرى الإلتزام بقرارات مجلس الوزراء ، بشان منع دخول غير الحاصلين على اللقاح إلى الجامعات وكذلك تقديم ما يثبت من شهادة pcr، حال عدم الحصول على اللقاح، مشددين على أنَّه لم توجد أي قرارات حتى الآن صادرة من الأعلى للجامعات بشأن تحصيل رسوم وغرامات من غير المطعيمن.

كليات تجاوزت 100% من التطعيمات

وأكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، أنَّه يجرى العمل على الانتهاء من تطعيم منتسبي الجامعة في الكليات المختلفة خلال افترة المقبلة، مبينًا أنَّه سيتمّ منع أي طالب من دخول الحرم الجامعي دون الحصول على لقاح كورونا مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من كورونا، نافيًا ما تردد عن تحصيل رسوم دراسية من قبل الطلاب أو الأشخاص غير الحاصلين على تطعيم كورونا.

فيما أوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أنَّه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتًا إلى أنَّه جرى تأكيد ضرورة الإسراع من وتيرة تطعيمات كورونا، تمهيداً لتطبيق منع دخول الأشخاص الغير حاصلين على لقاح كورونا 15 نوفمبر الجاري.