الجامعات: نسب التطعيمات ضد كورونا وصلت لـ 100% في العديد من الكليات

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة، تطعيم منسوبيها ضد فيروس كورونا، تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأكد عدد من رؤساء الجامعات في تصريحات لـ «الوطن»، على أن نسب التطعيمات ضد المرض تجاوزت نسبة الـ 100% بالعديد من الكليات، من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، مع التأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك التأكيد على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن منع دخول الأشخاص غير المطعمين.

رئيس جامعة سوهاج: حققنا نسبا متميزة في تطعيمات كورونا حتى الآن

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة نجحت الفترة الماضية في تحقيق معدلات نسب متميزة في التطعيمات ضد فيروس كورونا، لمختلف الكليات من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وعاملين، مؤكداً أن هناك التزاما كامل بتوجيهات وتعليمات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في هذا الشأن، منوهاً إلى أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأن التطعيمات ضد فيروس كورونا.

رئيس جامعة دمنهور: غالبية الكليات حققت نسبة 100% من التطعيمات ضد الفيروس

وقال الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، إن الجامعة أوشكت على الانتهاء من تطعيم جميع منسوبها ضد فيروس كورونا، لافتا إلى أن غالبية الكليات حققت نسب 100% تطعيمات ضد المرض، مؤكداً أن خطة التطعيمات ضد المرض مستمرة وفقاَ لتوجهات الدولة المصرية، منوهاً إلى أن هناك تشديدا على تطبيق الإجراءات الاحترازية أبرزها التشديد على ارتداء الكمامة وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

وأتاحت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية مهلة أخيرة لمنتسبيها من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس للحصول على لقاح كورونا قبل 15 نوفمبر الجاري، وذلك تمهيدا لتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن منع دخول أي شخص بعد الموعد غير حاصل علي لقاح كورونا أو تقديم شهادة «pcr» تثبت عدم إصابته بالمرض.