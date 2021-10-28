دراسة: 98% من إصابات كورونا بالموجة الرابعة في مصر من سلالة «دلتا»

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات واللجنة العليا للفيروسات، عن نتائج دراسة أجريت من قبل أطباء مستشفى قصر العيني بالاشتراك مع أساتذة مستشفى 57357، حول منشأ سلالة الموجة الرابعة لكورونا.

إرسال نتائج العينات إلى اللجنة العليا للفيروسات

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، أنه جرى تحليل عينات الدراسة الخاصة بمنشأ سلالة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وأن النتائج أرسلت إلى اللجنة العليا للفيروسات ووزارة التعليم العالي بشأن الاطلاع عليها.

%98 من السلالة المنتشرة لكورونا بالموجة الرابعة في مصر «دلتا»

الدراسة تنفي رصد سلالة «لامدا» في مصر

وتابعت المصادر: «أن نتائج الدراسة التي أجراها أطباء قصر العيني ومستشفى 57357 بشأن منشأ سلالة فيروس كورونا، أفادت بوجود «دلتا» بنسبة 98%، و1% سلالة متحورة من دلتا وكانت موجودة في إسرائيل، و1% سلالة دلتا الأصلية المنشأ من إنجلترا»، ونفت المصادر رصد سلالة «لامدا» لكورونا.

اللقاحات لا تمنع العدوى من كورونا

وعن أثر التطعيمات على سلالات لقاح كورونا، أوضحت المصادر أن أي لقاحات لا تمنع العدوى للأشخاص نهائياً مهما كان نوعها، مشيرة إلى أن الإصابات عادية، بجانب إمكانية أن تحدث العدوى من الشخص الحاصل على اللقاح، مؤكدة يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

الدراسة أجريت على تحليل عينات 300 شخص مصاب بالفيروس

وأكدت المصادر، أن الدراسة أجريت في 4 محافظات على مستوى الجمهورية هم «المنصورة والزقازيق وسوهاج وأسيوط»، وذلك استكمالاً للدراسات التي أجريت على الموجات الأولى والثانية والثالثة، مشيرة إلى أنه جرى أخذ وتحليل عينات 300 شخص مصاب بكورونا في الموجة الرابعة، وأن نتائج تحليل فيروس كورونا أوضحت ارتفاع كبير في نسب انتشار سلالة دلتا لتصبح 98%، بعد أن كانت 16% سلالة أوروبية في أقل من شهر، وذلك من خلال تحليل العينات.

400 طفرة جديدة جرى اكتشافها في الموجة الرابعة لكورونا

وناشدت المصادر المواطنين بضرورة الإسراع في الحصول على تطعيم لقاح كورونا للوقاية من المرض في أسرع وقت وتقليل حدة وشدة الأعراض.

وعن ظهور سلالات جديدة، أوضحت المصادر: «لا أحد يعلم حتى الآن احتمالية ظهور سلالات جديدة، ولكن كورونا تحور الفترة الماضية بدرجة كبيرة جداً، خاصة في ظل الانفتاح بين الدول»، مؤكدة أن تحليل العينات كشف حتى الآن وجود حوالي 400 طفرة جديدة للفيروس في مصر من الموجة الثالثة للرابعة؛ ولكنها ليست خطيرة.