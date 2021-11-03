القوى العاملة: تعيين 1770 شابا بينهم 46 من ذوي الهمم في الغربية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية، بتعيين 1770 شابا، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 46 من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل»، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغ عددهم 5907 شباب، كما تم توفير 245 فرصة عمل.

وقال «سعفان» إن المديرية قامت باستخراج 2006 تراخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما قامت بتخريج 22 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 39 بمنشآت القطاع الخاص، وإصدار 3 تراخيص عمل لأجانب.

تحرير 18 محضرا لمنشآت مخالفة

وأوضح ياسر عيد، وكيل مديرية القوى العاملة بالغربية، في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال سبتمبر الماضي، أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 500 منشأة «دوري - حملات»، وإعادة التفتيش على 300 منشأة أخرى، وأسفر عن تحرير 18 محضرا، وتلقي 6 شكاوى من خلال بوابة الشكاوى الإلكترونية، وتم بحث 4 شكاوى منها، وتبقى شكوتين مازالت تحت البحث، فضلاً عن بحث 91 شكوى أخرى قدمت ورقياً.

وأشار مدير المديرية إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف منحتي مولود بـ 4000 جنيه، فضلاً عن صرف 9200 جنيه رعاية صحية لـ 19 عاملاً من المسجلين بالمديرية.

بحث 119 شكوى في مجال السلامة والصحة المهنية

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، فقامت المديرية بالتفتيش على 621 منشأة وإعادة التفتيش على 651 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 258 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ 525 منشأة لإزالة المخالفات، وبحث 119 شكوى في نفس المجال، وعقد 65 ندوة توعية، كما تم التفتيش على 582 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.