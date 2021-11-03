تفاصيل سرقة خاتمين ألماس من فيلا نادية الجندي.. والمتهمة خادمتها

«خاتمان من الماس».. المسروقات من فيلا الفنانة نادية الجندي في كمباوند سكني بطريق إسكندرية الصحراوي، وبحسب تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فإن «الجندي» اتهمت خادمة إثيوبية سابقة لها بسرقتها، وبعدها بأيام عدلت عن أقوالها في محضر الشرطة أمام المباحث في مركز شرطة كرداسة، واتهمت خادمة أخرى مصرية وزوجها، يقيمان في الإسكندرية، فألقي القبض عليهما.

تفاصيل سرقة خاتمي نادية الجندي

وأفادت التحريات، بأن الخادمة اعترفت بتفاصيل الجريمة بأنها غافلت مخدومتها الفنانة نادية الجندي، وتمكنت من سرقة الخاتمين من غرفتها، ففي المرة الأولى سرقت خاتمًا من ألماس، وهو الأمر الأمر الذي لم تكتشفه الأخيرة، وبعد أسابيع سرقت الخاتم الآخر من الغرفة بذات الطريقة، وتوجهت إلى جواهرجي في منطقة الهرم، وعرضت عليه المجوهرات فرفض في بداية الأمر وبعدها اشتراها بثمن بخس مستغلًا عدم معرفة الخادمة بثمن المجوهرات الحقيقي.

القبض على جواهرجي الهرم

وأوضحت التحريات، أن الخادمة أرشدت عن مكان الجواهرجي الذي اشترى منها الخاتمين، فانتقلت قوة أمنية أشرف عليها المقدم معتصم رزق رئيس مباحث مركز كرداسة إلى محله، وألقى القبض عليه، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة، وباستجوابه أعاد الخاتمين المسروقين إلى الشرطة، وادعى أنه لم يكن يعرف بأنهما حصيلة سرقة، لكن تحريات المباحث كشفت كذب روايته وأكدت أنه سيء النية، وتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي قررت تسليم المجوهرات إلى مالكتها الفنانة نادية الجندي.