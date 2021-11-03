الصحة تفتح باب التسجيل رسميا لـ تطعيم طلاب الثانوية بلقاح كورونا

أتاحت وزارة الصحة والسكان، خيارا جديدا عبر موقع تسجيل لقاح كورونا، لمساعدة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تنفيذ خطتها بشأن تطعيم طلاب الثانوية، حيث أجرت الوزارة تحديثا على الموقع، لإتاحة التسجيل للفئة العمرية من 15 حتى 18 عاما، مواليد 2003 و2004 و2005 و2006، وطمأنت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور، على مأمونية اللقاح وفاعليته، مؤكدة أنّه يحد انتشار عدوى كورونا، ويمكن التسجيل من هنا.

آلية التسجيل لـ تطعيم طلاب الثانوية

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في بيان عنها، بشأن تطعيم طلاب الثانوية، أنّ الطالب إن لم يكن لديه بطاقة رقم قومي، فبإمكانه الاعتماد على الرقم المدوّن في شهادة الميلاد، مشيرة إلى أنّ التطعيم سيكوزن عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما.

وأشارت الوزارة إلى أنّ الأعراض الجانبية للقاح كورونا، تشبه الأعراض التي تظهر على الأطفال حال تلقيهم اللقاحات المختلفة، مطالبة الطلاب وأولياء أمورهم بعدم الخوف أو القلق من اللقاح.

المنحني الوبائي لفيروس كورونا بمصر

وفي سياق متصل، كشفت تقارير وزارة الصحة والسكان المتعلقة بآخر مستجدات فيروس كورونا، عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة بعد تسجيل الوزارة أمس 644 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، حسب لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 279823 حتى اليوم.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام، لافتة إلى أنّه حال أخذ اللقاح يجب الالتزام بالتدابير الصحية اللازمة، فاللقاح لا يقي من الإصابة بالفيروس، لكنه يخفف شدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.