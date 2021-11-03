مراكز ووحدات متنقلة لتسهيل الحصول على لقاح كورونا في المنيا

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، مركز تلقى لقاح كورونا بمركز شباب بنى حسن الشروق بأبوقرقاص، وذلك لمتابعة آلية سير العمل وتذليل العقبات للتيسير على المواطنين.

توفير اللقاحات تنفيذا لتوجيهات الرئيس

وقال المحافظ، إنه تم التوسع في توفير اللقاحات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال توفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا من خلال منافذ ومراكز ووحدات ثابتة ومتنقلة لتسهيل حصول المواطنين عليها حرصًا على صحتهم، ولحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مما يساهم في استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية.

منع المواطنين غير المطعمين من دخول المنشآت

وأكد المحافظ، في بيان صحفي، أنه بناءا على التعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء، تقرر عدم السماح بعد 15 نوفمبر، لأي موظف لم يتلقى لقاح فيروس كورونا من دخول مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، وذلك حفاظا على سلامة الفرد والمجتمع و في ظل توافر اللقاحات بجميع مراكز المحافظة.

واستمع المحافظ إلى شرح من فريق العمل المتواجد داخل مركز الشباب حول كيفية تلقي المواطن اللقاح بدءا من التسجيل وحتى الحصول على اللقاح، ووجه المحافظ بحسن استقبال ومعاملة المواطنين، والالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما وجه المحافظ، الشكر للفرق الطبية القائمة على العمل في مراكز تلقى اللقاح، لما يبذلونه من جهد وعمل دؤوب.

كما حرص المحافظ، على فتح نقاش مع المواطنين داخل القرية ودعوتهم بسرعة الحصول على اللقاح لمن لم يحصل، حرصا على صحتهم، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت وحدات متنقلة وفرق بجميع الأماكن لتطعيم المواطنين بيسر وسهولة.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن المحافظة، تضم 26 مركزا ثابتا للقاح، و40 فريقا طبيا متحركا، و6 مراكز خاصة بالمسافرين، بالإضافة إلى 18 مركز شباب على مستوى المحافظة، وتم إضافة نقاط لتلقي اللقاح بالعيادات الخارجية بمستشفيات المحافظة، وذلك حتى يتسنى للمواطنين الحصول على اللقاح بيسر وسهولة.

الكشف علي 510 مواطن بقرية الهمة

من جهة أخرى، قال الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، إنه علي مدار يوم كامل، وبمشاركة أكثر من 17 طبيبا و8 صيادلة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنيا جرى الكشف على 510 حالة في 11 تخصص طبي متنوع، قرية "الهمة1" بمركز مطاي وتم توزيع الأدوية والعلاج للمرضى بالمجان، وذلك سعياً لرفع المعاناة عن أهالي القرى الأكثر احتياجاً، وتقديم الخدمات لهم ووصولها لمقار إقامتهم بقراهم.أ

ندوات عن فيروس كورونا والإدمان

وأوضح الدكتور عصام فرحات نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب، والمشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم خلال فعاليات القافلة عقد ندوات توعوية وورش عمل عن «تدوير الملابس والزجاجات البلاستيكية»، وأخرى تثقيفية لطلاب مدرسة الفداء للتعليم الأساسي عن بنك المعرفة المصري، وتم توزيع المنشورات على الأهالي لإمدادهم بالمعلومات حول مخاطر التعاطي والإدمان والوقاية من فيروس كورونا، إلى جانب الكشف البيطري على 494 حالة لمختلف الفصائل الحيوانية وإعطائهم التحصينات والعلاجات المناسبة.

وقدمت خدمات القافلة المتكاملة بالوحدة الصحية بالقرية وتم إعداد العيادات وتجهيزها لاستقبال الأهالي، وتجهيز الصيدلية، وذلك بإشراف الدكتور أسامة المنشاوي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمل كمال وكيل كلية الصيدلة، والدكتورة يسرية السيد وكيل كلية التمريض، كما شارك في أعمال التنظيم مجموعة أصدقاء البيئة من كليات التربية النوعية، والرياضية، والآداب.