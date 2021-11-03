تفاصيل حبس عصابة «فيلا كرداسة» لعلاج الإدمان.. داخلها 105 من المدمنين

قررت النيابة العامة، حبس عصابة مكونة من 7 أفراد بينهم اثنين مسجلين خطر، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة إدارة فيلا وتحويلها لمركز لعلاج الإدمان دون ترخيص، في الجيزة.

وبحسب بيان أصدرته، وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، فإن تحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، بيّنت قيام «أحد الأشخاص - مقيم بالجيزة»، باستئجار فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة؛ لإدارتها كمركز طبي لعلاج الإدمان والصحة النفسية بدون ترخيص، واحتجاز عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخلها وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون استشارة طبية، وذلك نظير مقابل مادي.

عصابة تدير فيلا لعلاج الإدمان

وتمكنت أجهزة الأمن، من القبض على المتهمين وعددهم 7 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، من بينهم «زوجة مستأجر الفيلا ومديرة المكان»، كما تبين وجود 105 أشخاص بداخل الفيلا من متعاطي المخدرات، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهًا عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتقييدهم والتعدى عليهم، كما أسفر التفتيش عن ضبط «كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية، ممنوع تداولها بدون استشارة طبية، 16 عينة تحليل مخدرات، عدد من السرنجات الطبية (مجهولة المصدر)، 5 دفاتر لإثبات بيانات النزلاء، مجموعة من الحبال».

كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان أبرزها «إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون إستشارة طبية - عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية».

التعدي على النزلاء بالضرب

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء بدون استشارة طبية، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم في تكبيل والتعدي على النزلاء بالضرب، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم.