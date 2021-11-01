مركز العزيمة لعلاج الإدمان بالغردقة يحتفل بخروج 5 متعافين جدد

احتفل مركز العزيمة لعلاج الإدمان بالغردقة، بخروج 5 متعافين بحضور صلاح رضوان مدير المركز والطاقم الطبي والإداري بالمركز، بعد الانتهاء من علاجهم وخضَوعهم لكافة الجلسات الطبية والنفسية ليتعافوا تمامآ ويصبحوا مؤهلين لممارسة الحياة الطبيعة والانخراط في سوق العمل.

خروج 5 متعافين من مركز العزيمة لعلاج الإدمان

وأشار صلاح رضوان مدير مركز العزيمة لعلاج الإدمان بالغردقة أن مركز العزيمة صرح بخروج 5 متعافين جُدد وذلك ضمن خطة المركز في الانتهاء من تعافي عدد من نزلاء المركز كل فترة، مشيدا بصبر وإصرار النزلاء وروح التحدي وإصرارهم على مواجهة مرضهم والعودة للحياة الطبيعية وبدء صفحة جديدة بعيدا عن المخدرات.

رابع مركز من نوعه لعلاج الإدمان بالمجان في الجمهورية

وأوضح «رضوان»، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الإثنين، أن مركز العزيمة لعلاج الإدمان بمدينة الغردقة هو الرابع من نوعه على مستوى الجمهورية ويضم طاقما طبيا وتدريبيا على أعلى مستوى مشيرا إلى تحقيق نتائج كبيرة.

ويتبع المركز رئاسة مجلس الوزراء تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر ويعالج مدمني المخدرات بالمجان وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير رعاية صحية وحياة كريمة للمواطنين طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

مركز العزيمة بالغردقة يخدم البحر الأحمر والمحافظات المجاورة

وكشف «رضوان»، أن المركز يضم عدد من النزلاء للعلاج من إدمان المخدرات ويخدم محافظة البحر الأحمر والمحافظات المجاورة، من خلال برنامج علاجي يبدأ من الساعة السابعة صباحا بتدريبات رياضية ثم وجبه الفطار ثم راحة يعقبها جلسات طبية ونفسية ثم وجبة الغداء ثم راحة حتى المساء وتبدأ فترة المساء بفقرات ترفيهية وحفلات موسيقى ومشاهدة أفلام سينمائية يتخللها وجبة العشاء.

يذكر أن مركز العزيمة لعلاج الإدمان بمدينة الغردقة شُيد على مساحة 3500 ويضم قسما للعيادات الخارجية، بعدد 3 عيادات، بسعة تشغيل 75 مريضا يوميا وتعمل 3 أيام فى الإسبوع ويشمل 32 غرفة فردية، و30 غرفة زوجية بإجمالي طاقة استيعابية 96 سريرا، ويضم مطعم وصالتي تأهيل رياضي ومسرح وصالة لياقة بدنية ومكتبة ومغسلة، وأماكن خارجية ومسطحات خضراء، أدوات ترفيهية ورياضية، بينها تنس طاولة وبلاي استيشن وبلياردو وملعب طائرة وشاشات تليفزيون وصالة رياضية وغرف مكيفة ومطعم مجهز للتجهيزات كافة، وتتوافر بالمركز خدمة سحب السموم «الديتوكس»، والتأهيل، ويقدر عدد المستفيدين من المركز سنويا قرابة 21 ألف مريض إدمان، مقسمة ما بين 19500 مريض عيادات خارجية، و1080 «حجز داخلي».