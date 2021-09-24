تفاصيل حبس عصابة «فيلا المدمنين» في كرداسة: «العلاج إرادة مش طب»

«الموضوع بسيط مش محتاج طب وأدوية، وعلاج المدمنين محتاج إرادة عشان المدمن يتعافى قبل ما يكون محتاج طب أو كمان مش محتاج طب» تلك الكلمات كانت ملخص ما جاء على لسان عصابة المسجلين خطر الذين ألقي القبض عليهم بتهمة علاج 150 مدمنًا داخل فيلا في كرداسة، وقررت النيابة حبس المتهمين بتهم إدارة منشأة طبية بدون تراخيص من الجهات المختصة، وممارسة مهنة الطب وتعريض حياة المواطنين للخطر.

التحريات: عصابة المسجلين خطر تمارس مهنة الطب وعلاج المدمنين

تسلمت النيابة العامة أمس تحريات المباحث في الواقعة، وبينت أن عصابة علاج المدمنين هم 7 أفراد بينهم 3 مسجلين خطر في جرائم تعاطي والإتجار بالمخدرات، وأنهم يديرون الفيلا على أنها منشأة طبية دون كادر طبي، وتبين من التحريات واستجوابهم أنهم احتجزوا 150 مدمنا من متعاطي المواد المخدرة بداخلها وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون استشارة طبية نظير حصولهم على مبالغ مالية من أسر المدمنين الذين أقروا في محضر الشرطة أن الجناة يحتجزونهم بالإكراه وذلك بالاتفاق مع ذويهم وأنهم يعتدون عليهم بالضرب المبرح وتقييدهم بالحبال.

تقييد وضرب للمرضى للسيطرة عليهم

أفادت تحريات المباحث بأن الجناة كانوا يعتدون على المدمنين أو المرضى بالضرب وتقييدهم بالحبال في حالة تعرض أحدهم للهياج بسبب معاناته من آثار الامتناع عن تناول المخدرات، وكانوا يجبرونهم على تناول العقاقير المهدئة من أجل السيطرة عليهم، وأن أجهزة الأمن عثرت على كمية من الأقراص والأمبولات لأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية «ممنوع تداولها بدون استشارة طبية، و5 دفاتر لإثبات بيانات النزلاء ومبلغ مالي حصيلة المبالغ المالية المحصلة من النزلاء»، وتحفظت الشرطة على تلك الدفاتر وتم تحريزها ضمن محضر الشرطة الذي أرسل إلى النيابة العامة.