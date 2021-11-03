صحة البحر الأحمر تكلف «الوقائي» بتكثيف المرور على المنشآت السياحية

كلف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر فريق الطب الوقائي في المديرية بتكثيف المرور على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية وإيفاد لجان التفتيش على الفنادق والمنتجعات السياحية بمدن المحافظة وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الشئون الوقائية بوزارة الصحة والسكان والدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بديوان المديرية، بحضور مديري إدارات مراقبة الاغذية وصحة البيئة ومراقبي الأغذية وصحة البيئة والطب الوقائي بالمديرية.

لجان للمرور على المنشآت السياحية

واستقبل وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، خلال زيارته لمدينة الغردقة، وعقدا اجتماعا أوصى خلاله بتكثيف المرور على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية وتكثيف إيفاد لجان التفتيش على الفنادق والمنتجعات السياحية بكافة أنحاء المحافظة، للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية واشتراطات سلامة الغذاء والمشروبات وجودة الخدمة المقدمة بالإضافة إلى إعادة تقييمها وفقا للمعايير، مع التأكد التام من اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وكيل الصحة يتفقد مطار الغردقة

ومن جانبه، تفقد الدكتور تامرمرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، مطار الغردقة الدولي لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يقوم بها الحجر الصحي، مشددا على إجراء فحص PCRو (ID NOW)، لجميع الوافدين إلى مصر من الدول التي ظهرت فيها تحورات للفيروس، بالإضافة إلى فحصهم ظاهريًا وتوقيع الكشف الطبي عليهم من ومراجعة الكاميرات الحرارية وأعداد العاملين بالحجر الصحي أيضا.