هيفاء وهبي: مصر فاتحة باب المطار على مصراعيه أمام شعب لبنان «فيديو»

قالت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إن بلدها لبنان تحتاج للدعوات، وبخاصة وأنها بلد فاتح بابه للجميع على مدار تاريخه، مضيفة: «لبنان جوة قلبي، ومن مصر قولت للبنان بحبك، ونفسي أقف الوقفة اللي وقفتها في حفلة مصر في لبنان بلدي، علشان إحنا بقالنا كتير ماشوفناش يوم حلو من وقت الثورة واللي حصل بعدها، كنا بنقول عاوزين أحسن من ما كان، لكن دلوقتي بنتمني يبقى زي ماكان، عاوزين الفترة دي تعدي بسرعة، وبنتعلم من بلاد كتير حصل فيها كدا ووقفت على رجلها زي ما مصر وقفت على رجلها».

مصر فاتحة أبواب المطار على مصرعيه أمام الشعب اللبنانى

وأكدت الفنانة هيفاء وهبي إنها تحب مصر جدا، موضحة معروف عنى منذ زمن حبى لمصر ولكن بعد أزمة لبنان شعر الشعب اللبناني بوقفة مصر الجادة مع الشعب اللبناني، بالدعم الغذائي والطبي وبخاصة بعد حادث الحريق الذي شهدته بلبنان، بالإضافة لفتح أبواب المطار المصري بمصرعيه أمام الشعب اللبناني، وكثير من اللبنانين بمصر: «أنا لو مش في مصر فأنا بلبنان ولو مش في لبنان فأنا في مصر، وباقي البلدان كلها بحترمها وزورها لكن مصر بحسها بلدي، وفعلا البلد دي الله يحمي البلد ويحفظها، وشكرا علشان بنشوف فيها استضافة وكرم، وكنت عارفة إنه لما يحصل عندنا مشكلة في لبنان مصر هتكون فاتحة دراعها للبنان».

عاوزة أكمل هنا لحد ما تمطر

وأضافت هيفاء وهبي خلال حديثها الخاص لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري: «بقولكو شكرا على استضافتكم ليا في المكان الحلو ده، في فندق الماسة بالعلمين، كل شئ مبهر في العلمين، وسياحيا العالم كله بيحكي عن المنطقة دي ولما جيت فهمت ليه، والمسرح اللي شوفته اليوم بحفلتي أول مرة أشوف زيه هنا من تنظيم والنظام الصوتي والحضور، وانبسطت كتير، وبتمنى أرجع هنا قريب، ومبسوطة إنه الصيف مخلصش هنا، عاوزة أكمل هنا لحد ماتمطر ومش عاوزة أمشي».