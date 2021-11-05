«بنتلي» تتعاون مع أسبوع دبي للتصميم للتركيز على الحرفية العالية

تعلن «Bentley Motors»، اليوم، عن تعاونها مع المصمِّمة الإماراتية حصّة السويدي للكشف عن معرض إبداعي خلال «أسبوع دبي للتصميم 2021»، أضخم منصّة ومهرجان في قطاع التصميم بمنطقة الشرق الأوسط وهو مقام بين 8 و13 نوفمبر المقبل.

حي دبي للتصميم ضمن أسبوع دبي

وفي المقرّ الرئيسي للمهرجان ضمن «حي دبي للتصميم» (d3)، يتضمّن البرنامج المتنوِّع لفعالية «أسبوع دبي للتصميم» مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالتصميم، إضافة إلى إقامة المعارض وابتداع المجسَّمات وتنظيم اللقاءات الحوارية وورش العمل ضمن العديد من المجالات الإبداعية.

معرض للعلامة التجارية «Flying Spur»

ومن المقرر، أنَّ تتعاون «Bentley Motors» مع هذا الحدث وتقيم معرضاً مميّزاً باستخدام إحدى أبرز طرازات العلامة التجارية وهي سيارة

وستعمل حصّة السويدي على تصميم المجسَّم المبتكَر الذي سيُعرض في هذا المهرجان الإبداعي وذلك عبر الاستلهام من الحِرَفية التي تتمتّع بها Bentley ومزاياها في تصميم الحركة، وفي الوقت ذاته تحقيق التكامل بين التعبير العصري عن الحِرَف الإماراتية التقليدية وإضفاء الحيوية لهذه الحِرَف عبر حركة مبتكَرة طباعياً.

وستحظى حصّة السويدي بفرصة التعاون مع فريق التصميم المركزي لدى Bentley للاستلهام من التصميم الاستثنائي الذي تتميّز به العلامة التجارية، والاستفادة من مهاراتها التقنية وخصائص الحِرَفية العالية التي تتمتّع بها، وذلك عبر ابتكار قطعة خاصّة ستعبّر عن التناغم بين عالمين مميّزَين.

وُلِدَت حصّة السويدي» في الإمارات، وتخرّجت من الجامعة عبر الحصول على شهادة بكالوريوس في المنسوجات من جامعة لوفبوروه في المملكة المتحدة، وهي تقيم حالياً في نيويورك لإكمال دراستها في مجال التصميم والحصول على شهادة ماجيستير فنون جميلة في المنسوجات من كلّية بارسونز للتصميم.

وتتمحور استكشافاتها وإبداعاتها التطويرية حول النواحي الهجينة، مثل الدمج بين استخدام التقنيات الحِرَفية التقليدية والاستخدامات العصرية.

تعليقاً على هذا، قال فراس قندلفت، مدير التسويق والاتصالات: «تركّز Bentley Motors كعلامة تجارية على تحقيق كل ما هو استثنائي بكل ما تقوم به، وهذا مثال جميل عن الشراكة الحقيقية التي تعتمد على أسس ما يميّزنا – الحِرَفية الراقية والتصميم الرائع».

واستكمل: «من شأن العمل مع أسبوع دبي للتصميم والمصمِّمة الشابة الملهِمة، حصّة السويدي، أن يشكّل ترابطاً مثالياً مع شيء مهم بالنسبة لنا جميعاً، ونحن نتطلّع لأن نكون جزءً من مهرجان هذه السنة ورؤية هذا العرض الفني النهائي».