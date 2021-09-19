«بنتلي» تنجز يدويا أولى سيارات Bacalar وBlower للعملاء

أنجزت شركة بنتلي العمل على السيارات الأولى للعملاء من ضمن السلسلتين الجديدتين لديها من السيارات الخاصّة المشغولة يدوياً والتي تشكّل قمّة مشاريعها الريادية، وكل سيارة منهما هي الأولى في سلسلتها المحدَّدة التي تتضمّن 12 سيارة.

وتشكّل Bacalar Car One السيارة الأولى التي سيجري تسليمها للعملاء من الطراز الرياضي الراقي الخاص المكشوف وذي المقعدين من Mulliner.

من جهتها، تُعدّ Blower Car One إعادة ابتكار تقني ونسخة دقيقة للغاية عن سيارة 4 ½ Litre للعام 1929 بالشاحن التوربيني للسير هنري تيم بيركين، والسيارة الأولى للعملاء من أول سلسلة بإنتاج مستمر لفترة ما قبل الحرب العالمية.

وتتبع سيارات العملاء النماذج الهندسية الأساسية التي ترتكز عليها، والمعروفة لدى Bentley باسم Car Zeros، وقطعت كل واحدة أميالاً كثيرة للتثبّت من متانتها وأدائها مع إجراء اختبارات مناخية في العديد من المواقع، وتم التأكيد على نجاح المشروعين من الناحية الهندسية للسماح بمباشرة العمل على التصنيع لصالح العملاء.

وتشكّل سلسلة التكملة الأولى من Blower مثالاً مشرقاً على التصميم الكلاسيكي المنفَّذ ببراعة متناهية، وقد جرى تخصيص الهيكل عبر جلد Rexine الفاخر المماثل لتلك الحقبة الزمنية، كما حصل على طلاء بلون Birkin Green الأخضر الخاص الذي يشكّل إعادة ابتكار للون سيارة Blower الأساسية ويرتكز عليه لونياً، وتكمّل الهيكل المتألّق بلون Birkin Green عجلات سلكية النمط وباللون ذاته، مع وجود إضافات جلدية بلون مشابه في الداخل.

أما من الناحية الميكانيكية، فالسيارة مماثلة لطراز Birkin الأساسي، ما عدا ميّزتين حيويتين تتعلّقان بالسلامة، وهما مضخّات الوقود الكهربائية العصرية، والفاصل الرغوي لخزّان الوقود، وتمت إضافة مولّد دينمي جديد ليكون بديلاً معدَّلاً للدينامو الأساسي، وهو يوفر نظام شحن أكثر قوّة واعتمادية، بينما يحافظ على مظهر الدينامو الأساسي.

أما المحرّك، فيُعتبَر نسخة جديدة بالكامل، ويحتوي على مكابس من الألومنيوم وعمود كامات عُلوي، وأربعة صمّامات لكل أسطوانة وشمعات إشعال توأمية، ويتصل بالمقدّمة الشاحن التوربيني الفائق الأيقوني الذي يمنح Blower اسمها، وهو عبارة عن نسخة معاد ابتكارها بدقّة عالية لذلك الذي تم صنعه في عشرينيات القرن الماضي بواسطة المهندس الشهير آمهرست ڤيليه.

وتم قياس الطاقة كجزء من عملية المصادَقة النهائية على المحرّك، مع توليد التصميم القديم البالغ عمره 100 سنة تقريباً قوّة عالية قدرها 240 حصاناً يمكن الاعتماد عليها تماماً.

تعليقاً على هذا، قال بول ويليامز، مدير قسم Mulliner ورياضة المحرّكات لدى Bentley: «إن رؤية هذه السيارات الأولى التي تم إنجازها يمنح إحساساً غامراً بالفخر والاعتزاز لكامل الفريق، فلقد تم بذل الكثير من الجهد على مدى سنوات في تصميم وتطوير هذه المشاريع، وتُعدّ رؤيتهما معاً أمراً مميّزاً حقاً، إن Mulliner تُعتبَر فعلياً المكان الوحيد في العالم الذي يقدّم سيارة رياضية فاخرة عالية الأداء ومكشوفة بمقعدين للقرن الواحد والعشرين، وفي الوقت ذاته يعيد ابتكار سيارة سباقات أيقونية من العام 1929 للسير على الطرقات العادية. وأنا متشوّق لرؤية العملاء يتسلّمون سياراتهم الجديدة، ورؤية باقي السيارات المطلوبة من السلسلتين تجهز تماماً».