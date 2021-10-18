«بنتلي» تفتتح صالة عرض جديدة في روما

افتتحت بنتلي ميلانو، الشركة المتخصصة في صناعة السيارات وتسويقها، رسميًا، صالة عرض جديدة في العاصمة الإيطالية روما، وذلك على مساحة 500 متر مربع، إضافة إلى 1000 متر مربع من المساحات الخارجية، و800 متر مربع مخصصة لورشة العمل الجديدة.

وسيحظى عملاء بنتلي بفرصة الاطلاع على مجموعة سيارات بنتلي بأكملها، والتمكن من المشاركة في تكوين سيارتهم في منطقة مخصصة، حيث سيكونون قادرين على لمس الجلود ومواد تشطيب لوحة العدادات والغرز.

التعرف على تاريخ بنتلي

وهناك مجال آخر مخصص للعلامة التجارية وتاريخها وحياتها اليوم، والتي تتحدث عن الأناقة والتصميم والشمول والتنوع، فضلاً عن الاستدامة، وهي غرفة معيشة، حيث يمكنك التحدث والتعرف على تاريخ بنتلي، وكذلك حياة العلامة التجارية اليوم والرؤية المستقبلية.

وستعرض الصالة الجديدة مجموعة منتجات بنتلي المصممة بالكامل، ومنها مجموعة Flying Spur السيارة السياحية الفاخرة ذات الأربعة أبواب، وكذلك Flying Spur الذي يتم تشغيله بواسطة محرك V8، والرائع المدعوم بمحرك W12 الأيقوني.

عرض سيارة بنتياجا

كما سيتم تقديم سيارة بنتياجا، مع محركها V8 ومجموعة نقل الحركة الهجينة، مع أحدث التقنيات على متنها، وقابلية الاستخدام المضافة، ومقصورة مصنوعة يدويًا.

وصُممت السيارة وصُنعت يدويًا في مدينة كرو بإنجلترا، وهي مزودة بمحرك هجين فعّال وقابس، أو محرك V8 مزدوج الشاحن توربيني مزدوج سعة 4.0 لتر، أو محرك بنزين قوي سعة 6.0 لترات سعته 12 أسطوانة.

وسيتم أيضا عرض سيارة كونتيننتال جي تي في نسختها الكوبية والمكشوفة، وهي مزودة بنسخة محدثة من محرك بنتلي الشهير W12 TSI سعة 6.0 لترات، والذي يولد 659 حصانًا، مع الحفاظ على عزم دوران استثنائي يبلغ 900 نيوتن متر، وينتج عن ذلك سرعة قصوى تبلغ 355 كم.