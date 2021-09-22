«بنتلي» تبتكر عادما رياضيا خفيفا لسيارات «كونتيننتال جي تي سبيد»

تعاون مهندسو شركة بنتلي مع شركة أكرابوفيتش المعروفة بخبرتها في عوادم الأداء والرائدة في مجالها، لتقديم عادم رياضي جديد من التيتانيوم لطرازات «Continental GT Speed» ​​و «GT Speed ​​Convertible» الجديدة.

عادم خفيف الوزن

ويتميز نظام العادم الجديد بخفية الوزن، نتيجة لعملية تطوير مكثفة تضمنت اختبارًا على «كونتيننتال جي تي».

وتعتبر سيارة «كونتيننتال جي تي سبيد» الجديدة أكثر سيارات الطرق ديناميكية في تاريخ «بنتلي» الذي يبلغ 101 عام، وقد صُمم العادم الرياضي الجديد لتكثيف الشخصية العميقة التي لا تقاوم لمحرك W12 الأيقوني من «بنتلي»، وهو المحرك الأكثر تطوراً من 12 أسطوانة في العالم، وهو مناسب تمامًا للرحلات الفخمة أو القيادة الديناميكية المفعمة بالحيوية.

وحدة تحكم إلكترونية مخصصة

وعندما تكون السيارة في الوضع الرياضي، فإن ذلك يكون مصحوبًا بموسيقى تصويرية غنية عالية التردد وأزرار مميزة عند التجاوز، لتغيير الصوت وتنظيم تدفق غاز العادم، ويتم تثبيت قيمة على كل كاتم صوت خلفي - تدار بواسطة وحدة تحكم إلكترونية مخصصة.

يركز تصميم العادم على القوة القصوى، والحد الأدنى للوزن، والتدفق الأمثل وأقصى مقاومة للحرارة، وكل ذلك يساهم في تحقيق أعلى أداء ممكن، وقد تم صنع العادم بالكامل من التيتانيوم مع الأجزاء المعقدة المصنعة في مسبك التيتانيوم الداخلي الخاص بشركة Akrapovič ويؤدي استخدام التيتانيوم مع السبائك الفائقة إلى توفير وزن يبلغ سبعة كيلوغرامات مقارنة بنظام العادم القياسي.

من مزايا النظام، الذي يتنفس بحرية أكبر، تحسين استجابة الخانق بفضل الضغط الخلفي المنخفض للنظام الذي يحسن أداء الشاحن التوربيني.

يختلف العادم الرياضي بصريًا عن العادم القياسي، مع إضافة مواسير عادم رباعية وبيضاوية الشكل بلمسة نهائية من التيتانيوم غير اللامع، وعلامة «بنتلي» و«أكرابوفيتش» التجارية، ويتم صقل السطح الخارجي بالرمل ثم يتم تغطيته لإضفاء لمسة نهائية موحدة للسطح؛ مع زيادة المتانة ومقاومة الخدش.

نسخة مطورة من محرك بنتلي

وتأتي السيارة مجهزة بنسخة مطورة من محرك بنتلي W12 TSI الشهير سعة 6.0 لترات، والذي يوفر 659 حصانًا بزيادة قدرها 4% عن طراز W12 الحالي مع الحفاظ على 900 نيوتن متر، وينتج عن ذلك سرعة قصوى تبلغ 208 ميل في الساعة، وتسارع يصل إلى 3.5 ثانية كل 0-60 ميل في الساعة.