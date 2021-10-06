«بنتلي» تستعيد دهانات من تاريخ الشركة احتفالاً بمرور 70 عاما على التصميم

احتفالاً بالذكرى السبعين الأخيرة لتأسيس قسم التصميم في بنتلي، بحث الفريق في الأرشيفات وحدد عددًا من الدهانات الخارجية التي يعود تاريخها إلى ثلاثينيات القرن الماضي.

4 ألوان يعود تاريخها لثلاثينيات القرن الماضي

أربعة من تلك الألوان المتوفرة للطلب اليوم «الرمادي الداكن، والكلاريت، والأبيض الإنجليزي القديم، والأزرق أكسفورد»، وتوفر لمسة كلاسيكية لأحدث سيارات بنتلي المعاصرة.

اكتشف الفريق أيضًا أكثر من 15 لونًا كانت في الخدمة لأكثر من 50 عامًا، ومكن العثور على أحد هذه الألوان الفريدة من نوعها في المقر الرئيسي لشركة بنتلي.

يتم تطبيق جميع الدهانات في مصنع «كرو» من خلال خبرة الرش اليدوي، مع استكمالها بأحدث التقنيات الروبوتية التي تقدم أفضل تشطيب ممكن لكل مركبة.

استخدام ألوان قديمة في سيارات جديدة

وتستخدم سيارة Flying Spur V8 المضغوطة الجديدة طلاء خارجي الأخضر الغامق من الخمسينيات، وتوفر تباينًا جريئًا مما يعطي مظهرًا خارجيًا دقيقًا ومميزًا.

واستخدمت أيضاً لو Dove Gray ويعد أحد أقدم ألوان بنتلي، ويعود تاريخه إلى طراز بنتلي في حقبة الديربي في ثلاثينيات القرن الماضي.

كما استخدمت الشركة أيضا لون White English ويعود تاريخ إلى الخمسينيات من القرن الماضي، وهو لون أبيض صلب، يضفي جوًا خالدًا على أي سيارة.

يمكن للعملاء الذين يبحثون عن مزيد من التخصيص أن يتطلعوا إلى خدمة التكليف الشخصي من Mulliner، مع ألوان إضافية لها أهمية تاريخية، يمكن للعملاء بسهولة تنسيق ألوانهم المستوحاة من التراث.

من خلال الجمع بين فن الألوان وعلم الطلاء، تقدم بنتلي واحدة من أكبر لوحات الألوان في أي شركة مصنعة للسيارات، ويتم تطبيق جميع الدهانات في مصنع «كرو» باستخدام حرفيين مهرة بأحدث التقنيات لتقديم أفضل سيارة فاخرة حسب الطلب.