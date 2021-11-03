في عيد الحب.. تعرف على طريقة تعامل الرسول مع زوجاته

يحتفل المصريون بعيد الحب غدًا الخميس، ويحتاج الأزواج إلى معرفة كيفية التعامل الصحيح مع زوجاتهم بعيدًا عن العنف أو المشادات والمشاجرات، ليقتدوا في ذلك بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بوزارة الأوقاف، قال إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يتعامل مع زوجاته برقي وتحضر، حيث كان يقول: «أعظم الصدقة لقمة يضعها الزوج في فم زوجته»، وقال أيضًا: «لا يضرب أحدكم امرأته ثم يجامعها في آخر النهار»، وقالت السيدة عائشة: «ما ضرب رسول الله بيده امرأة قط».

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوَّج 11 مرة، ولم يضرب إحدى زوجاته قط، على عكس ما يحدث حاليا من بعض الأزواج بكسر أحدهم يد زوجته أو ضربها وإحداث لها إصابات رغم مرور مدة قصيرة جدا على زواجهما.

ضرورة ترسيخ منهج النبي في التعامل مع زوجاته

وأكد حاجة المجتمع إلى ضرورة توضيح رقي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع زوجاته، وكيف كان رقيه منذ 1400 عامًا، رغم طبيعة الحياة الصحراوية القاسية وضغوط الحياة، التي كانوا يعيشونها حينذاك.

وأشار إلى أن السيدة عائشة زوجة النبي، كانت كاتمة أسراره ولم يفصح لأحد عن فتح مكة إلا هي فقط، لا سيما أنه كان يُعامل صديقات زوجاته بقدر كبير من الاحترام والتقدير في أي موقف.

تعامل النبي الراقي تجاه النساء

ولفت إلى أنه خلال فتح مكة الذي كان بداية الانطلاق الحقيقي للإسلام في الكون، ترك النبي هذا التكريم والأمر العظيم، عندما رأى امرأة عجوز تقف بعيدًا، فذهب ووضع رداءه على الأرض وجلس يتحدث معها فترة طويلة في ظل تعجب مَن حوله، وعندما سألوه مَن هذه يا رسول الله، قال النبي: كانت تأتينا أيام خديجة»، رغم أن السيدة خديجة وهي أول زوجاته ولم ينسها.

وأوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن يتعامل مع المرأة على أنها للمتعة فقط، كما يُردد البعض من الشيوخ الذين ينتمون إلى المدارس المتطرفة، ومن كانوا يعتلون المنابر قديمًا.