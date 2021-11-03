إنشاء إسطبل حضاري لإيواء 220 حصانا بمحيط المنطقة الأثرية بالأهرام

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من إنشاء الإسطبل الحضاري البديل عن الإسطبلات العشوائية المتواجدة بمحيط المنطقة الأثرية في الاهرامات لما تسببه تلك الأسطبلات من مظهر غير حضاري.

إقامة ٤ مجمعات خرسانية

وأشار المحافظ إلى أن المشروع مقام على مساحة 18 ألف متر وتشمل المرحلة الأولى إقامة 4 مجمعات خرسانية تكفى لإيواء 220 حصانا ومجهزة على أكمل وجه روعي فيها كافه المعايير البيئية وتشمل إقامة المظلات اللازمة للإقامه والمبيت ووحدات الطعام والشراب ووحدات للأطباء البيطرين ودورات المياه وغرف للإدارة وينفذ المشروع تحت إشراف مديرية الاسكان بالمحافظة.

بوابات للإسطبل بعيداً عن المنطقة السكنيه

ووجه المحافظ الشركة المنفذة للأعمال بضرورة مراعاة إقامة بوابات الإسطبل بعيداً عن المنطقة السكنية على أن يكون هناك مدخل خاص بالإفراد مع سرعة الإنتهاء من الأعمال لما للمشروع من أهمية كبيرة .

التواصل مع سكان المنطقة

وخلال جولته حرص المحافظ على التواصل مع القاطنين بمحيط المنطقة والاستماع لمطالبهم موجهاً رئيس حي الهرم بتذليل كافة المعوقات أمامهم.

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة وهويدا عباس مدير مديرية الاسكان وتيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم.

رفع 120 مخلفات وقمامة

فيما قام قطاع النظافة بالوحدة المحلية لقرية برطس التابعة لمركز ومدينة أوسيم تحت رئاسة الدكتور فرج عبد العاطي برفع أكثر من 120 طنا من المخلفات وتراكمات الأتربة من منطقة العسكرية طريق المنصورية برطس الجديد بنطاق وحدة برطس بمركز أوسيم، ورفع كافة المخلفات.