محافظ الجيزة يتفقد أعمال محور الفريق كمال عامر «الزمر» سابقاً

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الموقف التنفيذي لمسار محور الفريق كمال عامر، محور «الزمر» سابقاً، بدايةً من شارع جامعة الدول العربية، حتى منطقة «أرض اللواء»، و«مثلث بشتيل»، للاطئنان على سير العمل بالمشروع.

وخلال الجولة، أشار المحافظ إلى أن المشروع يُعد أحد مشروعات الطرق القومية الهامة، ويُعد إضافة كبيرة لمنظومة الطرق والمحاور بالجيزة.

تطور ملحوظ في انسيابية الحركة المرورية

وأضاف المحافظ بأن المحور سيحقق تطوراً ملحوظاً فى انسيابية الحركة المرورية، ليس فقط على مستوى محافظة الجيزة، ولكن لإقليم القاهرة الكبرى، ويجري تنفيذه من خلال الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية .

وثمن المحافظ الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق السيولة للحركة المرورية، والعمل على فتح محاور جديدة، بما يسهم فى القضاء على الاختناقات المرورية، كما أشاد بالتعاون المثمر القائم بين محافظة الجيزة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى، بما يعود بالنفع على المواطنين.

ووجه المحافظ بضرورة استغلال عدد من الباكيات الموجودة أسفل المحور بمنطقة «أرض اللواء»، في أنشاء موقف حضاري نموذجي، يستوعب سيارات السرفيس ولخدمة خطوط سير المواطنين، المتجه من مناطق أرض اللواء إلى البراجيل، وأرض اللواء إلى الطريق الأبيض، ومن أرض اللواء إلى شارع السودان ومترو البحوث، كما وجه حي العجوزة بضرورة تطوير كوبري مشاه الأليزيه، لعبور المواطنين من شارع السودان إلى أرض اللواء في حرم آمن.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزي، السكرتير العام المساعد واللواء ياسر سامي، رئيس حي العجوزة، والمهندس محمود منصور، ممثل جهاز التعمير بوزارة الإسكان، ومحمود حسين، رئيس جهاز السرفيس.