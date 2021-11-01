القداس الإلهي في الإسكندرية.. 4 بأسبقية الحضور و5 بالحجز

أعلنت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية المواعيد الجديدة وطرق الحضور الخاصة بالقداسات الإلهية التي تقام خلال الأيام المقبلة، وذلك بالتزامن مع الطرق الجديدة تم إطلاقها لحضور القداس الإلهي في الإسكندرية، في ظل الموجة الرابعة لكورونا، حيث تقرر تكثيف أعداد القداسات الإلهية في عدد من كنائس مدينة الإسكندرية، على رأسها الكاتدرائية المرقسية بمنطقة محطة الرمل، وذلك في وقت من المفترض إقامة القداسات في 3 أيام فقط على مدار الأسبوع.

طرق حضور القداس الإلهي في الكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، مواعيد وطريقة حضور القداس الإلهي في الكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية، كأحد أبرز الكنائس في مدينة الكرسي البابوي والتي يسير على نهجها كنائس المدينة.

ووفقاً لما أعلنته الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، منذ قليل، مواعيد القداسات الإلهية خلال الأيام المقبلة، فقد تكرر إقامة 9 قداسات بدءاً من يوم الاربعاء حتي يوم الأحد المقبل.

تمثل نظام حضور القداس الإلهي خلال تلك الأيام بنظام الحجز المسبق في 5 قداسات بينما يتم الحضور بنظام أسبقية الحضور في 4 قداسات.

مواعيد القداس الإلهي في الإسكندرية

- الاربعاء من 6:30 إلى 8 ، ومن 8 إلى 10 صباحاً ومن 1 إلى 3 عصراً، وجميعهم بنظام أسبقية الحضور.

- الجمعة من 7 إلى 9 ، ومن 9 إلى 11 صباحاً وكلاهما بالتسجيل المسبق.

- السبت من 6 إلى 8 بنظام أسبقية الحضور، ومن 8 إلى 10 بنظام التسجيل المسبق.

- الأحد من 6:30 إلى 8 ، ومن 8:15 إلى 10 صباحاً وكلاهما بالتسجيل المسبق.

أيام القداس الإلهي في الإسكندرية

وقال مصدر كنسي لـ«الوطن»، إنه في الوقت الجاري، تعتاد الكنائس على إقامة القداسات في أيام الأحد والأربعاء والجمعة فقط، بينما تقام قداسات في أيام أخرى لذكرى الأربعين أو السنوية، إلا أنه بسبب رغبة الشعب حضور القداس الإلهي فقد كثفت أعداد القداسات على مدار أيام الأسبوع لاستيعاب أكبر عدد من الشعب في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مع الموجة الرابعة لكورونا.