مواعيد وشروط حضور القداس الإلهي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

أعلنت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، المواعيد الجديدة وطرق حضور القداسات الإلهية التي تقام خلال الأيام المقبلة، تزامنا مع الإعلان عن شروط جديدة لحضور القداس الإلهي في كنائس الإسكندرية في ظل الموجة الرابعة من جائحة كورونا، حيث تقرر تكثيف أعداد القداسات الإلهية في عدد من كنائس مدينة الإسكندرية على رأسها الكاتدرائية المرقسية بمنطقة محطة الرمل، وذلك في وقت من المفترض إقامة القداسات طوال 3 أيام فقط على مدار الأسبوع.

طرق حضور القداس الإلهي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية مواعيد وطريقة حضور القداس الإلهي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية كأحد أبرز الكنائس في مدينة الكرسي البابوي والتي يسير على نهجها باقي كنائس المدينة.

ووفقاً لما أعلنته الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، منذ قليل، قررت الكاتدرائية إقامة 6 قداسات بدءاً من غد الجمعة حتي يوم الأحد المقبل، أي على مدار 3 أيام بمعدل قداسين في اليوم الواحد.

ويتم حضور القداس الإلهي خلال تلك الأيام بنظام الحجز المسبق عدا القداس الإلهي الأول، يوم السبت، الذي اشترط أسبقية الحضور، فيما تبقى 5 قداسات يتم الحضور فيها بنظام الحجز المسبق.

مواعيد القداس الإلهي في الإسكندرية

- الجمعة من 7 إلى 9، ومن 9 إلى 11 صباحاً وكلاهما بالتسجيل المسبق.

- السبت من 6 إلى 8 بنظام أسبقية الحضور، ومن 8 إلى 10 بنظام التسجيل المسبق.

- الأحد من 6:30 إلى 8 ، ومن 8:15 إلى 10 صباحاً وكلاهما بالتسجيل المسبق.

القداس الإلهي في الإسكندرية

وقال مصدر كَنسي لـ«الوطن»، إنه في الوقت الجاري تعتاد الكنائس على إقامة القداسات، أيام الأحد والأربعاء والجمعة فقط، بينما تقام قداسات في أيام أخرى لذكرى الأربعين أو السنوية، إلا أنه بسبب رغبة الشعب في حضور القداس الإلهي، جرى تكثيف أعداد القداسات على مدار أيام الأسبوع لاستيعاب أكبر عدد في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مع الموجة الرابعة لكورونا.