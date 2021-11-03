أول أيام رمضان 2022 فلكيا: يسبق العام الماضي بفارق 11 يوما

أشهر تفصلنا عن أول أيام رمضان 2022، إلا أنَّ هناك الكثير من عمليات البحث من قبل المواطنين لمعرفة موعد رمضان المقبل والاستعداد له مبكرًا، وتقول النتائج التي تعتمد على الحسابات الفلكية، إنَّه يحل في شهر أبريل المقبل، مبكرًا عن رمضان الماضي بنحو 11 يومًا، لكن تلك الحسابات لم تحسم أول أيام رمضان 2022 بشكل نهائي.

أول أيام رمضان 2022

أشارت بعض الحسابات الفلكية، إلى أنَّ أول أيام رمضان 2022 سيبدأ يوم السبت 2 أبريل المقبل حتى 2 مايو 2022، ولا يزال مبدئيًا لأن الموعد النهائي تحدده دور الإفتاء في مختلف البلدان العربية والإسلامية بناء على نتيجة استطلاع رؤية هلال شهر رمضان.

في حالة ثبوت موعد الحسابات الفلكية، شرعياً فإن رمضان المقبل سيأتي مبكرًا بـ11 يومًا عن رمضان الماضي الذي حل يوم 13 أبريل 2021.

أول أيام رمضان 2022 فلكيا

أول أيام رمضان 2022 فلكيًا، يتم تحديده وفق الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان أو استطلاع هلال شهر رمضان والتي تتم من خلال دار الإفتاء بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية في يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان من كل عام.

دار الإفتاء المسؤولة عن حسم موعد رمضان

وقد أعلنت الدار في 11 أبريل الماضي، أنَّ بداية شهر رمضان هو 13 أبريل لعدم ثبوت رؤية الهلال.

وفي سياق منفصل، قال الدكتور شوقي علام في إعلان رؤية هلال شهر رمضان 2021 الماضي: «استطلعت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضانَ لعامِ ألفٍ وأربعِمِائةٍ واثنين وأربعينَ مِن الهجرة، بعد غروب شمسِ يومِ الأحدِ التاسعِ والعشرين من شهرِ شعبانَ، الموافقِ الحاديَ عشرَ مِن شهرِ إبريلَ لعامِ ألفينِ وواحدٍ وعشرين من الميلاد».

وتابع المفتي قبل رمضان العام الماضي قائلًا: «قد تحقَّقَ لدينا شرعًا مِن نتائج هذه الرؤيةِ البصريةِ الشرعيةِ الصحيحةِ عدمُ ثبوتِ رؤيةِ هلالِ شهرِ رمضانَ للعامِ الهجري ألفٍ وأربعِمِائَةٍ واثنين وأربعينَ، بِالعَيْن المجردةِ وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الاثنينِ الموافقَ الثانيَ عشرَ مِن شهرِ إبريلَ، لعام ألفينِ وواحدٍ وعشرين مِن الميلاد: هو المتمِّمُ لشهرِ شعبانَ لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعينَ من الهجرة، وأن يومَ الثلاثاءِ الموافقَ الثالثَ عشرَ مِن شهرِ إبريلَ هو أولُ أيامِ شهرِ رمضانَ لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين من الهجرة».