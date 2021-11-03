البورصة تخسر 9.7 مليار جنيه قبيل إغلاق التعاملات

شهدت مؤشرات البورصة تراجعات جماعية بشكل ملحوظ، في آخر ساعة من التعاملات وقٌبيل إغلاق جلسة اليوم الأربعاء، حيث هبط المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.51%، عند مستوى 11617.16 نقطة، وسط خسائر تقدر بنحو 9.7 مليار جنيه قبيل إغلاق الجلسة.

«إيجي إكس 70»

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 3.28%، مسجلاً مستوى 2235.96 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 2.69%، عند مستوى 3218.12 نقطة.

«إيجي إكس 50»

فيما تراجع المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 3.12%، عند مستوى 2069.9 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات في وقت كتابة التقرير 1.02 مليار جنيه، من خلال التداول على 438.63 مليون سهم، عبر تنفيذ 36.572 ألف صفقة.

وسجل رأس المال السوقي للبورصة وقت كتابة التقرير ما قيمته 740.933 مليار جنيه، ليكون بذلك قد خسر نحو 9.7 مليار جنيه.

تراجع 114 سهما بمؤشرات البورصة

وشهدت الجلسة في ذلك الوقت تداولا على 193 سهمًا، إذ ارتفع 20 سهمًا، فيما انخفض 114 سهما، واستقر 59 سهما دون تغيير.