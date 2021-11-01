أخبار البورصة المصرية.. تربح 6.4 مليار جنيه وارتفاع جماعي لمؤشراتها

جاءت أخبار البورصة المصرية اليوم بنتائج مبشرة مع ختام أولى جلسة تعاملات شهر نوفمبر الحالي بارتفاع جماعي لجميع المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء موسعة من جانب المستثمرين المصريين.

ارتفاع رأس المال السوقي بقيمة 6.4 مليار جنيه

أخبار البورصة المصرية جاءت مرضية بعد ارتفاع رأس المال السوقي بقيمة 6.4 مليار جنيه ليغلق رأس المال السوقي للبورصة عند 748.12 مليار جنيه بعد أن بدأت التعاملات الصباحية بارتفاع المؤشرات إلى منتصف التعاملات حتى أنهت الجلسة بارتفاع جماعي.

وأنهت البورصة المصرية أولى جلسات نوفمبر بارتفاع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.3% ليرتفع 11568 نقطة بينما ارتفع المؤشر «إيجي إكس 50» بمقدار 0.5% حتى وصل إلى مستوى 2130 نقطة.

وقفز مؤشر إيجي أكس 30 متساو الأوزان بنحو 0.94% ليصل إلى مستوى 13661 نقطة، بينما واصل مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» الارتفاع بنحو 1.31% ليصعد إلى مستوى الـ4531 نقطة.

نتائج إيجابية لمؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وحملت أخبار البورصة المصرية اليوم نتائج إيجابية لمؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان»؛ ليرتفع بنحو 0.52% ليصعد إلى مستوى 2316 نقطة، في الوقت الذي وصل فيه مؤشر «إيجي أكس 100 متاسو الأوزان» إلى مستوى 3305 نقطة بعد ارتفاع بنحو 0.55%

واصلت مؤشرات البورصة المصرية اليوم الاثنين، 1 نوفمبر 2021، الصعود بمنتصف التعاملات، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.56%، وسط أحجام تداول هادئة مدفوعة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب، وضغوط بيعية للأجانب، ليصل رأس المال السوقي إلى 747,81 مليار جنيه، ليرتفع بمقدار 6 مليارات جنيه.

وتواصل البورصة المصرية في توعية كافة شرائح المجتمع بأهمية ودور البورصة المصري إذ وقع مجلس إدارة البورصة المصرية اليوم برتوكول تعاون مع جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، اليوم الاثنين، استكمالاً لجهود إدارة البورصة المصرية لتعريف طلاب الجامعات بأساسيات الاستثمار والادخار من خلال البورصات وفقاً لبيان للبورصة المصرية اليوم.