التراجع يسيطر على مؤشرات البورصة في بداية التعاملات

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعيا، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث هبط المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.17%، عند مستوى 11656.22 نقطة، مع ظهور عمليات جني الأرباح على بعض الأسهم القيادية، وفي حالة استمرار حني الأرباح تشير التوقعات إلى اختبار المؤشر مستويات الدعم عند 11600 ثم 11400 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.16%، في بداية تعاملات الجلسة مسجلاً مستوى 2308 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.13%، عند مستوى 3302.84 نقطة.

حركة مؤشر «إيجي إكس 50»

فيما صعد المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.28%، عند مستوى 2130.53 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات في وقت كتابة التقرير 111.713 مليون جنيه، من خلال التداول على 51.128 مليون سهم، عبر تنفيذ 4.651 ألف صفقة.

ارتفاع 15 سهما بمؤشرات البورصة

وشهدت بداية الجلسة تداولا على 152 سهمًا، إذ ارتفع 15 سهمًا، فيما انخفض 37 سهما، واستقر 100 سهم دون تغيير.

وتشير التوقعات، إلى أن استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي 11600 نقطة، يؤهله لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي الثاني وهو 11800، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستويات المقاومة الرئيسية للمؤشر مع اتجاه المؤسسات المالية العربية والمصرية نحو البيع يختبر المؤشر الرئيسي مستوى الدعم الرئيسي وهو 11600 ثم 11400 نقطة.

وبالنسبة للمؤشر السبعيني، في حالة أعلى مستوى الدعم يؤهله لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 2360، وفي حالة كسر مستوى الدعم الرئيسي 2300 والعودة مرة أخرى إلى الهبوط لأغلب الأسهم بالمؤشر، يتجه المؤشر لاختبار مستوى الدعم الثاني وهو 2260 نقطة.

الأسهم الأكثر ارتفاعا في البورصة

وعن الأسهم الأكثر ارتفاعًا، تصدر سهم «وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي» الارتفاعات بنسبة 4.97%، ليبلغ مستوى 37.79 جنيه، تلاه سهم «وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي» بنسبة 64.6% عند سعر 4.11 جنيه، وحل بالمركز الثالث سهم «مصر للأسمنت - قنا» مرتفعًا بنحو 1.3%، بالغًا مستوى 13.2 جنيه.

فيما جاء سهم «العربية للصناعات الهندسية» الأكثر انخفاضًا، بنسبة 5.9% ليتراجع عند سعر 2.4 جنيه، تلاه سهم «المجموعة المصرية العقارية» بنسبة 5.2% عند مستوى 4.04 جنيه، وحل ثالثًا سهم «شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي «نيوداب» بنسبة 3.67% متراجعًا عند مستوى 1.73 جنيه.