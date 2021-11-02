البورصة تربح 2.5 مليار جنيه في ختام جلسة اليوم ومؤشر «السبعيني» يتراجع

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة منتصف الأسبوع، اليوم الثلاثاء، على تباين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.93%، بعد إغلاقه عند مستوى 11676.38 نقطة، وسط مكاسب 2.5 مليار لرأس المال السوقي.

«إيجي إكس 70» يتراجع وحيدًا

فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 0.21%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2311.68 نقطة، فيما أغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 0.06 نقطة مرتفع بنسبة 0.06%.

وارتفع المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.29%، ليغلق الجلسة عند 2136.55 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات 1.4 مليار جنيه، من خلال التداول على 439.3 مليون سهم، من خلال تنفيذ 43.686 ألف صفقة، كما شهدت الجلسة التداول على 193 سهمًا، إذ ارتفع 67 سهمًا، فيما انخفض 80 أخرى، واستقر 46 سهمًا دون تغيير.

المؤشر الرئيسي اقترب من مستوى القمة السنوية

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي نجح خلال تعاملات اليوم في الإغلاق، قرب مستوى القمة السنوية له بعد إغلاقه عند 11676.38 وهي القمة السنوية للمؤشر الرئيسي واختراق مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11600 بفضل الأداء الإيجابي للأسهم القيادية، واتجاه المؤسسات المالية العربية والمصرية نحو الشراء بينما استمرت المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع،

ويتوقع «عيد»، أن استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي 11600 نقطة، يؤهله لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي الثاني وهو 11800، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستويات المقاومة الرئيسية للمؤشر مع اتجاه المؤسسات المالية العربية والمصرية نحو البيع يختبر المؤشر الرئيسي مستوى الدعم الرئيسي وهو 11600 ثم 11400 نقطة.

وفيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، أغلق على تراجع بضغط من أغلب أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالاسهم الصغيرة والمتوسطة، بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية لها.

وتابع المحلل المالي، استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم يؤهله لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 2360، وفي حالة كسر مستوى الدعم الرئيسي 2300 والعودة مرة أخرى إلى الهبوط لأغلب الأسهم بالمؤشر، يتجه المؤشر لاختبار مستوى الدعم الثاني وهو 2260 نقطة.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة

وعن الأسهم الأكثر ارتفاعًا، تصدّر سهم «النصر للملابس والمنسوجات - كابو» الارتفاعات بنسبة 16%، ليبلغ مستوى 1.041 جنيه، تلاه سهم «جى بى اوتو» بنسبة 7.97% عند سعر 4.47 جنيه، وحل بالمركز الثالث سهم «وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي» مرتفعًا بنحو 7.78%، بالغًا مستوى 62 جنيه.

وجاء سهم «قناة السويس لتوطين التكنولوجيا» الأكثر انخفاضًا، بنسبة 9.93% ليتراجع عند سعر 40 جنيه، تلاه سهم «المجموعه المصريه العقاريه» بنسبة 9.2% عند مستوى 4.26 جنيه، وحل ثالثًا سهم «جلاكسو سميثكلاين» بنسبة 7.95% متراجعًا عند مستوى 28.89 جنيه.

رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم

وفيما يخص تعاملات المستثمرين، خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات المصريين والأجانب للبيع بصافي 144.43 مليون جنيه للمصريين، و643.8 ألف جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات العرب للشراء بصافي 17.6 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 750.666 مليار جنيه، بخسائر 2.5 مليار جنيه.