تباين مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات الثلاثاء وصعود المؤشر الرئيسي

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تباينا في الأداء، خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.73%، عند مستوى 11652.66 نقطة.

مؤشرات البورصة

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.4%، في منتصف الجلسة مسجلاً مستوى 2307.2 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.74%، عند مستوى 11653.66 نقطة.

فيما صعد المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.22%، عند مستوى 2134.93 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات في وقت كتابة التقرير 731.156 مليون جنيه، من خلال التداول على 231.92 مليون سهم، عبر تنفيذ 24.646 صفقة.

ارتفاع 53 سهما

وشهدت الجلسة تداولا على 188 سهمًا، إذ ارتفع 53 سهمًا، فيما انخفض سهما واحدا فقط، واستقر 78 سهم دون تغيير.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

وعن الأسهم الأكثر ارتفاعًا، تصدر سهم «وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي» الارتفاعات بنسبة 5.8%، ليبلغ مستوى 60.91 جنيه، تلاه سهم «جى بى اوتو» بنسبة 5.8% عند سعر 4.38 جنيه، وحل بالمركز الثالث سهم «الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي» مرتفعًا بنحو 4.94.%، بالغًا مستوى 15.72 جنيه.

فيما جاء سهم «جنوب الوادي للأسمنت» الأكثر انخفاضًا، بنسبة 6.45% ليتراجع عند سعر 1.46 جنيه، تلاه سهم «جلاكسو سميثكلاين» بنسبة 6% عند مستوى 25.4 جنيه، وحل ثالثًا سهم «عامر جروب القابضة» بنسبة 5.4% متراجعًا عند مستوى 1.091 جنيه.

وكانت مؤشرات البورصة قد استهلت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي بدعم من الأداء الإيجابي لأغلب الأسهم القيادية.