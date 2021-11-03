توصيل مياه الشرب للأكثر احتياجا بقرى الجيزة بالتعاون مع المجتمع المدني

أكد المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أهمية تعزيز الشراكة بين الدولة والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، تزامناً مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

توصيل مياه الشرب لـ75 أسرة

قال رئيس مياه الجيزة في بيان أن الشركة قامت بتوصيل مياه الشرب بالتعاون مع مؤسسة محبي خاتم المرسلين للتنمية والأعمال الخيرية لعدد (75) أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا بقرى «غمازة الصغرى، الأقواز ،الحي، أرض البنك، عزبة السلام»، التابعة لمركز الصف بالجيزة والذي يشهد تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بعدد 20 قرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

قنوات اتصال مع المجتمع المدني

وأشار «بدوي»، إلى أن الشركة تهدف إلى فتح قنوات إتصال جديدة مع مؤسسات المجتمع المدني بمحافظة الجيزة من خلال إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة، لافتاً إلي أن الشركة ترحب بالتعاون المثمر مع مؤسسات المجتمع المدني، وإيماناً بأهمية المشاركة المجتمعية الإيجابية في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، وصولاً لتحقيق أهداف الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة.

تعزيز وتنمية مهارات كافة العاملين

وأكد في بيان صحفي أن الشركة تهدف إلي تعزيز وتنمية مهارات كافة العاملين، لافتاً إلي قيام الإدارة العامة للتدريب بالشركة بإعداد وتنفيذ عدد من البرامج الفنية والمالية والإدارية خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2021 منها: «مأمونية تداول الصرف الصحي لأنظمة وتكنولوجيا الصرف المختلفة - التدريب على قاعدة بيانات DROPS لميكنة أنشطة ومهام إدارات التوعية والمشاركة المجتمعية- برنامج تخصصي للعماله الحرفية "سائقين"- إدارة المواد الخطرة - ثقافة العمل المؤسسي وعلاقته بالإدارة وتطوير الأداء - أحكام لائحة العاملين - النظام المحاسبي الموحد - تجارب التشغيل»، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ برنامج إعداد الصف الثاني لتولي مهام القيادة العليا وذلك في ضوء توجيهات الشركة القابضة بأهمية تأهيل جيلٍ جديدٍ من الكوادر الشبابية، قادراً على المشاركة الفعالة في صنع واتخاذ القرار.