افتكرت جارتي بتهزر.. كيف علمت أسرة قتيل الإسماعيلية بقطع رأسه؟

نبأ قيام أحدهم بقطع رأس سمكري سيارات ووضعها داخل كيس بلاستيك أمام مرأى ومسمع من الأهالي، بأحد شوارع الإسماعيلية، وقع كالصاعقة على مسامع أسرة المجني عليه، وقد كشفت شقيقة المجني عليه كيف علمت الأسرة بالواقعة وقطع رأس شقيقها.

أخوكي اتقطعت رأسه

تقول شقيقة المجني عليه في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أنا تفاجئت بمكالمة هاتفية من صاحبتي بتقولي الحقي أخوكي بيتخانق، فرديت عليها وقولتلها انتى بتقولى ايه اخويا مالوش في المشاكل، فزعقت فيا وصرخت وقالت فيه واحد قطع رأس أخوكي، تعالى بسرعة».

الأخت وجدت جثة شقيقها بدون رأس

وتضيف شقيقة المجني عليه، أنها في بداية المكالمة، كانت تظن أن صديقتها تمزح معها، ولكن عندما أعادت على مسمعها بأن شقيقها قد قطعت رأسه، أصابتها صدمة كبيرة، لم تدر بنفسها سوى وهى تقف في الشارع أمام جثة شقيقها، بدون رأسه، بعدما ووضع المتهم الرأس داخل كيس بلاستيك وابتعد عن الشارع».

وأضافت أنه في ذلك اليوم، كان والدها قد جاء لزيارتهم في منزلهم، حيث أنه يقطن في منطقة أخرى، و طلب من شقيقها «المجني عليه» أن يحضر له الإفطار من الخارج، وطلبت منه أن يشتري معه « فلافل»، متابعة أنه بالرغم من أن شقيقها كان مريضًا منذ 7 أيام، فقد خرج لشراء الإفطار للأسرة، حتى تفاجأت الأسرة بالواقعة، مطالبًة بالقصاص من المتهم.

مكالمة هاتفية

من جانبه، قال «محمد. ع» نجل شقيق المجني عليه في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تفاجأ بمكالمة هاتفية من أحد أصدقائه يخبره بمقتل عمه، قائلًا له: «الحق يا محمد، واحد قطع رأس عمك هنا في الشارع»، وأسرع على الفور ليتفاجأ بوجود جثة عمه بلا رأس بالفعل.

وعقب ورود بلاغ إلى رجال الشرطة بالواقعة، تم ضبط المتهم وتحفظ رجال الشرطة على الأسلحة التي تم ضبطها بحوزته، التي استخدمها في تنفيذ جريمته، كما استمع فريق من النيابة العامة بالإسماعيلية لأقوال المتهم وشهود العيان، حول الواقعة، وتم تفريغ الكاميرات الموجودة في مكان الحادث.

تمثيل الجريمة

كما اصطحب فريق من النيابة العامة المتهم إلى مكان ارتكاب الواقعة، في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، لتمثيل الجريمة، في نفس مكان الواقعة، كما أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.