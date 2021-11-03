نادية الجندي تكشف تفاصيل سرقة مصوغاتها الذهبية على يد خادمتها

كشفت الفنانة نادية الجندي تفاصيل واقعة سرقة مصوغاتها الذهبية على يد خادمتها من فيللتها الكائنة على طريق المنصورية بعد إلقاء قوة أمنية القبض على المتهمة، التي أقرت باعترافها للواقعة بعد اشتباه رجال المباحث فيها عقب التأكد من سلامة مداخل ومخارج الفيلا.

وقالت الجندي لـ«الوطن»، في أول تعليق منها على الواقعة، إن الخادمة تعمل في منزلها منذ عام ونصف العام تقريباً، وكانت تعاملها معاملة حسنة بشهادة كل العاملين داخل الفيلا، مضيفة: «هي أقرت بنفسها في التحقيقات بحسن معاملتي معها، ولذلك لم أتصور قيامها بعمل نسخة من مفتاح الفيلا بغرض السرقة، حيث استولت على مصوغاتي الذهبية، وطلبت مني حينها إجازة لأيام عدة قبل هروبها إلى الإسكندرية».

وتابعت: «اكتشفت واقعة السرقة بعد هروب الخادمة ورحيلها من المنزل، بخاصة وأن مصوغاتي الذهبية لا أرتديها سوى في المناسبات والحفلات، حيث حررت محضراً بالسرقة، وتحركت أجهزة الأمن مشكورة لكشف ملابسات الواقعة، ليتبين بعد الاستقصاء والتحري سرقة الخادمة لمصوغاتي الذهبية وبيعها لأحد محال الصاغة بمنطقة فيصل».

نادية الجندي: أشكر رجال المباحث على سرعتهم في كشف ملابسات الحادث

وأردفت: «اكتشفت أن الخادمة ارتدت قناع الطيبة وهي تخطط لسرقتي في قرارة نفسها، وذلك بمعاونة زوجها وعدد من المقربين منها، وبالتالي ما حدث برمته كان مُدبراً، والحقيقة أود توجيه الشكر لرجال المباحث وجهات الأمن على سرعتها في كشف ملابسات الحادث الذي ما زال قيد التحقيق، ولذلك لن أتمكن من الكشف عن أي تفاصيل أخري احتراماً لسير العدالة، وأنا واثقة من أن حقي سيعود لي لأن مصر بلد الأمن والأمان».

نادية الجندي تتصدر تريند «جوجل» بعد إطلالتها الشبابية

يذكر أن نادية الجندي قد تصدرت تريند محرك البحث «جوجل» قبل أسابيع عدة، وذلك بعد خضوعها لأكثر من جلسة تصوير تحت إدارة المصور محمد رؤوف، حيث حازت الصور على إعجاب جمهورها الذين وصفوا إطلالتها بالشبابية.