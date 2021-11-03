جواز سفر إلكتروني صحي.. مناسب للأندرويد والآيفون و«الأحمر» علامة خطر

أطلقت وزارة الصحة والسكان، تطبيقا إلكترونيا على الهواتف الذكية، يكون بديلا عن الشهادات الورقية، لإثبات الحصول على لقاح كورونا، لاستخدامه عند السفر والدخول إلى المنشآت الحكومية ومقار العمل، حال عدم حمل شهادة الحصول على اللقاح، حيث يبدأ استخدام البرنامج على الموبايل اعتبارا من الغد، لمعرفة إذا كان الشخص حصل على اللقاح أم لا، وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» معلومات عن تطبيق جواز سفر إلكتروني صحي وكيفية استخدامه وفقا لبيان وزارة الصحة، ونقلا عن السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد.

جواز سفر إلكتروني صحي

يوجد التطبيق على متجر جوجل بلاي باسم Egypt Health Passport، بنسختي أندرويد وآيفون، ليكون بمثابة جواز سفر صحي إلكتروني، يمكن استخدامه في المطارات وفي الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.

كيفية استخدام تطبيق جواز السفر الصحي

تطبيق جواز السفر الصحي المصري مزودا بكيو آر كود، وهو ما يسمى بـ«جواز السفر الصحي» أو الطبي، ويقرأ في جميع مطارات العالم، ويكشف عن نوع لقاح كورونا الذي تلقاه المواطن.

يمكن استخدام التطبيق الجديد والحصول على شهادة لقاح كورونا، عن طريق إدخال بيانات المسافر على التطبيق، للتعرف على شهادة التطعيم المعتمدة الخاصة بالمسافر.

يتضمن تطبيق جواز السفر المصري، خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان، وهي الأحمر إذا كان الشخص لم يحصل على لقاح كورونا، والأصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، أما اللون أخضر فيظهر على التطبيق إذا كان الشخص حصل على جرعتين من اللقاح، علما بأنّ هذه الشهادات تحمل رمز الاستجابة السريع (QR CODE).