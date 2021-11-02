الصحة تطلق تطبيق جواز السفر للمتهربين من لقاح كورونا بعد ساعات

تعلن وزارة الصحة والسكان، التفاصيل الكاملة لإطلاق تطبيق جواز السفر المصري المتعلق بتفعيل شهادات «الكي أر كود» على الهواتف المحمولة للمسافرين أو الحاصلين على اللقاح محليا، وذلك استعدادا لبدء تطبيق قرار منع دخول الموظفين، وطلاب الجامعات الجهات الحكومية أو المنشآت التعليمية دون أخذ لقاح كورونا.

إطلاق تطبيق الباسبور الصحي المصري بعد ساعات

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان إن جواز السفر تطبيق مثل تطبيق صحة مصر، يتم تحميله على جميع الهواتف الأندوريد وغيرها، متكون من 3 أنواع، لتحديد موقف الشخص من تطعيم لقاح كورونا، اللون الأحمر يدل على عدم حصول الشخص على لقاح كورونا، واللون الأصفر يدل على أن الشخص حاصل على جرعة واحدة من اللقاح، أما اللون الأخضر فيدل على أخذ الجرعتين من اللقاح.

لقاح فايزر في مصر

وأضاف المصدر أنه خلال الساعات القليلة المقبلة، سيجري الإعلان عن كيفية حصول الأطفال على لقاح كورونا، لافتا إلى أن اللقاح المستخدم هو لقاح فايزر، وذلك لإجازته من هيئة الدواء والإعلان عن فاعليته ومأمومنيته، كاشفة عن استخدام لقاح فايزر أيضا للسيدات الحوامل، لكن بعد الانتهاء من تطعيم الأطفال.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير وزارة الصحة والسكان المتعلقة بلقاحات كورونا، عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا عن خروج 912 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 279179 حتى اليوم.

وطلبت الوزارة من المواطنين ضرورة الالتزام بالاجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ودعت المواطنين مجددا، بأخذ اللقاح من خلال التسجيل على موقع لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية.