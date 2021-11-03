وزارة الصحة تقرر منح لقاح كورونا لـ الفئات العمرية من سن 15 عام لـ18

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والقيادات السياسية منح لقاح كورونا لفئات عمرية جديدة، وذلك عقب الموافقة رسميًا على تطعيم الأطفال بين عامين 15 و18 عام خلال الأيام القليلة المقبلة، وجاء ذلك بعد تأكد هيئة الدواء المصرية من سلامة لقاح فايزر على الأطفال وعدم وجود أي أعراض جانبية أخرى تؤثر على صحتهم.

الفئات العمرية الجديدة التي تحصل على لقاح كورونا

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، إنه سيتم خلال الساعات المقبلة تطعيم الأطفال بـ لقاح كورونا، وتحديد آليات بدء تطعيم الفئة العمرية من «15 إلى 18» سنة بلقاح فايزر، الذي تتوافر منه حاليًا نحو 8 ملايين جرعة، مؤكدًا أنه اعتبارًا من يوم 15 نوفمبر الجاري لن يسمح بدخول الجامعات لمن لم يتلق اللقاح المضاد للفيروس.

فاعلية لقاح فايزرعلى الأطفال أقل من 18 عام

وعن فعالية لقاح كورونا «فايزر» أكد الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، أن تطعيم الأطفال من هم دون 18 عامًا يعد خطوة إيجابية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف، أن مصر تعد من الدول القليلة في منطقة الشرق الأوسط، ومن المقرر أن يتم تطعيم الأطفال خلال الأيام المقبلة بلقاح «فايزر»، وفعالية اللقاح نفس فاعلية اللقاحات الأخرى على الأشخاص البالغين.

تشابه أعراض فايزر مع اللقاحات الأخرى

وتابع عقبة أن الأعراض الجانبية للقاح فايزر للأطفال من هم دون 18 عام تتشابه كثيرًا مع الأعراض الناتجة عند تطعيم البالغين بلقاحات أخرى ومن هذه الأعراض «تورم مكان الحقن، ارتفاع درجة الحرارة، الرغبة في النوم، الشعور بالإرهاق، ألم في المفاصل» وهذه الأعراض تزول تلقائيًا بعد يومين بأقصى حد.

وأكد عقبة، أن الأطفال بين عامين 18 و15 عام سوف يحصلون على الجرعة كاملة من لقاح «فايزر» كما يحصل عليها الأشخاص البالغين.